Без России: почему греки разрешили новую церковь в Киеве

Элладская церковь, которая входит в юрисдикцию Константинопольской церкви – самого главного религиозного центра для православных — дала Вселенскому патриарху Варфоломею право предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Кроме того, 12 октября архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму II было передано управление над созданием автокефальной православной церкви на Украине. Решение было принято во время архиерейского собора, в котором участвовали 33 архиерея, пишет РИА «Новости».

Несмотря на то что семь митрополитов предложили отложить решение вопроса, патриарха Варфоломея все равно наделили правом передавать автокефалию. «Решение собора говорит, что он признает право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать главу неканонической «новой церкви» Украины Епифания», — заявил митрополит Яннинский Максим.

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о «новой церкви» Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.

«Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины», — заявил представитель Московского патриархата протоиерей Николай Балашов РИА «Новости».

Он также отметил, что юрисдикция Элладской церкви не охватывает даже всю территорию Греции, в то время как РПЦ многонациональна и не думает исключительно о благосостоянии верующих россиян. «В частности, десятки миллионов ее членов — граждане Украины. И ни о какой автокефалии они не просили», — заключил Балашов.

Процесс предоставления автокефалии православной церкви Украины начался еще 9 апреля 2018 года. В тот день тогда еще действующий президент страны Петр Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем, чтобы обсудить выход ПЦУ из состава РПЦ. Для этого Украине был необходим указ Варфоломея об автокефалии – административной независимости церкви от РПЦ. Это позволит украинской церкви существовать самостоятельно, избирая себе самой священнослужителей, а также издавая собственные указы.

Порошенко называл вопрос предоставления автокефалии геополитическим, так как, по его мнению, Россия использовала ПЦУ как инструмент влияния. «Он выходит далеко за пределы церковного! Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Это — вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как инструмент влияния на Украину», — заявил политик 19 апреля в ходе своего выступления в Верховной раде.

В то же время он подчеркнул, что автокефалия не означает создание общей государственной церкви на Украине. «Хочу заверить, что томос (указ, — «Газета.Ru»), на который мы так надеемся, никоим образом не будет означать нарушения конституционного принципа свободы совести. Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие будут иметь право свободно выбирать как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию», — заключил Порошенко.

20 апреля 2018 года Синод Вселенского патриархата услышал прошение Порошенко и приступил «к предпринятию шагов, потребных для дарования автокефалии православным христианам Украины», говорилось на сайте Элладской церкви. Позже, 31 августа, патриарх Московский и всея Руси Кирилл организовал встречу с патриархом Варфоломеем в Фанаре, однако на ней стороны не пришли к общему решению по украинскому вопросу.

Стремительные действия Элладской церкви, направленные на предоставление автокефалии Украины, вынудили РПЦ объявить о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. «То, что мы прекращаем молитвенное поминовение Константинопольского патриарха, и то, что мы приостанавливаем сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, не означает полный разрыв евхаристического общения», — сообщал 14 сентября 2018 года митрополит Волоколамский Иларион РИА «Новости».

В итоге желанный Порошенко томос об автокефалии ПЦУ был подписан 5 января 2019 года патриархом Вафоломеем. Официальная передача указа предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию состоялась 6 января.

В то же время в Москве данный документ назвали «бумагой», которая не обладает «канонической силой». «Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит. Это бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций», — пояснял председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда.