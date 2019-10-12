Крушение в Конго: Ан-72 пилотировали россияне

Двое россиян разбились в Демократической Республике (ДР) Конго, потерпев крушение на военно-транспортном самолете Ан-72, сообщили в российском посольстве в этом государстве.

По словам дипломатов, погибли Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. «Продолжаются поисково-спасательные работы», — уточнили в диппредставительстве.

Вместе с тем пресс-атташе посольства РФ в ДР Конго Наталья Кононова сообщила ТАСС, что россияне были членами экипажа. «Речь идет о пилотах», — сказала она.

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Собеседница агентства уточнила, что «никто еще не найден». «Трудность поисковых работ связана с тем, что самолет потерпел крушение в джунглях, в труднодоступной местности», — пояснила Кононова.

Место падения, как передает ТАСС со ссылкой советника президента республики Видийе Чиманга, было обнаружено в накануне. Представитель главы государства отметил, что тела находившихся на борту восьми человек не были найдены. Вместе с тем он не стал раскрывать координаты места катастрофы.

По данным РИА «Новости», обломки нашли в провинции Маниема на востоке страны.

Ранее была обнародована информация об обнаружении человеческих останков, но она не подтвердилась, указал Чиманга. Причины крушения самолета выясняются. Возможно, повлияли погодные условия, которые, по информации «Ведомостей», были плохими.

В Управлении гражданской авиации ДРК рассказали, что самолет вылетел 10 октября из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск), передает РИА «Новости». Спустя три часа он должен был прилететь в столицу ДР Конго Киншасу.

Но через 59 минут после вылета связь с воздушным судном была потеряна, а сам самолет пропал с радаров.

Как сообщили Конголезское радио и местное издание Actualite, на борту находились восемь человек. Из них четверо – члены экипажа, трое сотрудников службы безопасности президента республики Феликса Чисекеди и его водитель. Ан-72 обеспечивал перевозки главы государства.

Самолет Чисекеди успешно приземлился в четверг, 10 октября, в столице республики. Ранее президент ДР Конго в течение четырех дней посещал восточные районы государства.

Военно-транспортный самолет Ан-72 разработали на советском предприятии имени Олега Антонова. Впервые воздушное судно поднялось в небо в 1977 году. В настоящее время Ан-72 состоит на вооружении ВКС России и ряда других стран.

Аварии этого типа самолетов немногочисленны и случаются достаточно редко. Так, предыдущее ЧП с участием Ан-72 произошло в конце декабря 2012 года в Казахстане. Тогда военно-транспортное судно упало под Чимкентом на юге страны, передает РИА «Новости».

Этот самолет находился в распоряжении Пограничной службы КНБ Казахстана и выполнял рейс Астана – Чимкент. В трагедии погибли все находившееся на борту 27 человек, в том числе 8 членов экипажа. Среди пассажиров были тогдашний и.о. главы Пограничной службы Комитета нацбезопасности Турганбек Стамбеков, а также группа офицеров центрального аппарата службы.

По словам занимавшего тогда должность официального представителя Генпрокуратуры республики Нурдаулета Суиндикова, причинами крушения являлась совокупность нескольких факторов.

«Первое, неполадки в бортовом оборудовании самолета — это выход из строя автопилота и радиовысотомера, сбои в работе барометрических приборов измерения высоты. Второе, ошибки командира экипажа при пилотировании самолета — это невключение системы раннего предупреждения о приближении земли, неправомерная передача управления самолетом помощнику командира корабля, неустановление на барометрическом высотомере давления аэропорта Чимкента», — приводило его слова РИА «Новости».

Вместе с тем Суиндиков отметил, что в день трагедии – 25 декабря 2012 года – были сложные метеоусловия. В частности, шел снег с дождем, был туман, ограниченная видимость и сильное обледенение.

Из-за того, что были установлены неисправности бортового оборудования, Генпрокуратура Казахстана направила следственное поручение правоохранительным органам Украины, где в 2012 году восстанавливался ресурс самолета.

«В поручении поставлены вопросы, связанные с процессом ремонта самолета, в том числе касающиеся объема и качества выполненных работ по замене узлов, деталей и агрегатов», — добавил Суиндиков.