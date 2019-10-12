Атака с моря: Япония встречает смертельный тайфун «Хагибис»

В субботу в Японии был объявлен самый высокий уровень опасности по пятибалльной шкале после того, как тайфун «Хигибис» приблизился к побережью центральной части страны. Операторы железнодорожных перевозок и авиакомпании уже приостановили большинство рейсов в столичном регионе.

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Японское метеорологическое агентство сообщило, что «Хагибис» принесет максимальное количество осадков, которого не было со времен смертельного тайфуна 1958 года. Экстренное предупреждение было объявлено в шести префектурах: Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано и Сидзуока.

Правительство префектуры Чиба заявило, что торнадо уже ударило по городу Ичихара, разрушило дом и привело к травмам по меньшей мере девяти человек. Местные чиновники сообщили, что мужчина в возрасте 50 лет был найден мертвым в перевернутой машине возле разрушенного дома. По крайней мере, шесть травматических случаев было зарегистрировано в других районах страны.

Префектуры Центральной Японии, такие как Ми, Сидзуока и Канагава к юго-западу от Токио, выпустили рекомендации провести эвакуацию в большинстве муниципалитетов. Власти Токио также посоветовали жителям западных пригородов эвакуироваться. Всего эвакуация может коснуться 4,2 млн человек.

Скорость тайфуна достигает 216 км/ч. Такая сила ветра предполагает потенциальное опрокидывание не только автомобилей, но даже и жилых домов – предупреждает метеорологическое агентство.

Правительство страны заявило, что, если кто-то полагает, что перемещение в центры эвакуации представляет собой слишком большую опасность, им следует переместиться на более высокие этажи зданий или отыскать для убежища более прочные строения поблизости.

С обращением к нации выступил премьер-министр Синдзо Абэ, призвавший правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности населения в период разгула стихии.

«Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей», — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

Токийская электроэнергетическая компания Holdings Inc. заявила, что повреждение линии электропередачи вызвало кратковременное отключение электроэнергии во многих районах Чибы. Линия была отремонтирована, но в префектуре более 4000 домов по-прежнему не имеют электропитания.

Токийский аэропорт Ханэда временно прекратил полеты. Компания East Japan Railway Co. заявила, что с утра субботы приостановила движение поездов в столичном районе, в том числе — важнейшие рейсы в Тохоку и Хокурику.

Токийский Диснейленд, расположенный в прибрежной зоне недалеко от столицы, закрыт до воскресенья, согласно сообщению оператора объекта — Oriental Land Co. Это первое столь длительное закрытие тематического парка с 2011 года, когда разрушительное землетрясение и цунами обрушились на северо-восток Японии.

В районах предполагаемого прохождения тайфуна сосредотачивают специальную технику для откачки воды. Задействованы автономные генераторы, которые могут понадобиться в случае перебоев с электричеством.

На помощь спасателям готовы прийти армейские подразделения. Телеканалы Японии призывают людей запасаться водой и сухпайками.

Многие универмаги в Токио и его окрестностях, уже закрыты. Их операторы заявили, что позже решат, открывать ли магазины в воскресенье. На этих новостях местные жители перед закрытием смели все товары. Весь мир облетели кадры, на которых показаны пустые полки крупнейших супермаркетов Токио, передает ФАН.

Автопроизводители Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. в также приостановили работу на некоторых своих заводах. Квалификационные заезды 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Японии — перенесены из-за погодных условий.

Международная автомобильная федерация (FIA) проинформировала, что квалификация должна была состояться 12 октября, вместо этого пройдет 13-го. При этом дата вновь может измениться, все зависит от погоды, передает НСН.

По данным метеорологического агентства, прогнозируемый объем осадков будет соответствовать уровню, вызванному тайфуном Ида в сентябре 1958 года, в результате которого более 1200 человек погибли или пропали без вести.