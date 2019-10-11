На борт с пистолетом: как в Шереметьево не уследили за пассажиром

Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.

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На кадрах, которые опубликовал телеканал РЕН ТВ, запечатлен момент, когда бизнесмен Эдуард Хачатурян проходил предварительный досмотр при входе в здание аэропорта. Он положил ручную сумку и чемодан на ленту — вещи не вызвали подозрений у сотрудников аэропорта. После получения посадочного билета на рейс Москва — Бургас бизнесмен направился в зону предполетного таможенного досмотра — там он вновь прошел проверку.

«Причем пену для бритья заметили, заставили выбросить в мусорку. Объем баллончика был больше 100 мл. Демонстративно остановили, заставили избавиться от пены. Ну ладно, выбросил. А пистолет лежал рядом в кармане сумки, не заметили!» — рассказал Хачатурян газете «МК».

При этом на видео из аэропорта видно, что сотрудница таможни разговаривала с коллегой, в то время как сумка бизнесмена проходила по ленте сканера.

Затем мужчина прошел на борт воздушного судна, где и обнаружил пистолет — он забыл, что перед поездкой положил его в ручную кладь. В результате пассажир решил сдать оружие бортпроводникам. «Так как я летел за границу, то осознал всю серьезность ситуации. Если я выйду в Болгарии с этим пистолетом, это будет скандал другого масштаба», — уточнил предприниматель.

Между тем, учитывая обстоятельства, экипаж решил совершить внеплановую посадку в Ростове-на-Дону. После приземления Хачатуряна доставили в дежурную часть — там у него изъяли пистолет, а в его отношении составили протокол об административном правонарушении. В итоге бизнесмена оштрафовали на 3 тыс. рублей.

После этого его отпустили — он переночевал в местной гостинице вместе с супругой и 11-летним ребенком. Утром они решили вернуться в столицу — при этом обратные билеты из Болгарии им аннулировали.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе в аэропорту Шереметьево, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение правил проведения предполетного досмотра пассажира и багажа», — сообщили в управлении Следственного комитета на транспорте.

Хачатурян в свою очередь пояснил «МК», что у него есть разрешение на ношение и хранение пистолета. По словам мужчины, он хранил оружие в кармане сумки в разобранном виде, а перед отъездом просто забыл его вытащить. После инцидента бизнесмен обвинил в случившемся сотрудников Шереметьево, которые сами пропустили его на рейс с пистолетом. Он также отметил, что после того, как вернется в Москву, подаст в суд на аэропорт.

В самой воздушной гавани в результате инцидента был отстранен один из сотрудников службы безопасности. Кроме того, в аэропорту усилили контроль за работой инспекторов досмотра и других сотрудников, участвующих в обеспечении безопасности. Там также провели дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов, сказала директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

Экстренная ситуация на борту произошла и в январе 2019 года. Тогда 41-летний пассажир самолета, совершавшего рейс из Сургута в Москву, потребовал направить судно в Афганистан. По предварительным данным, у мужчины было с собой оружие. «В состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета», — отмечали впоследствии в СК.

В итоге спустя время экипажу удалось успокоить мужчину — самолет сел в Ханты-Мансийске для дозаправки. Там дебошира и задержали силовики. Через неделю его арестовали, следствие продолжается до сих пор.

Известно, что после теракта в аэропорту Домодедово, который произошел 24 января 2011 года, на вокзалах и аэропортах по всей России усилили меры безопасности. Был введен полноценный досмотр каждого пассажира.

«В аэропорту обеспечивается трехуровневая система автоматического 100% досмотра багажа и пассажиров. Контроль пассажиров, гостей и сотрудников аэропорта осуществляется при входах в терминалы на пунктах досмотра при помощи стационарных и ручных металлодетекторов и интроскопов. Багаж пассажиров досматривается ручным и автоматическим способами. Далее пассажиры и их ручная кладь контролируются на пунктах предполетного досмотра», — сообщали в пресс-службе Шереметьево. Такие же правила стали действовать в аэропортах по всей стране.