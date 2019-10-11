На счету 30 жертв: объявлена награда за убийцу пенсионерок

МВД просит помощи в установлении личности и поимке мужчины, который подозревается в убийстве более чем 30 пожилых женщин в Татарстане, Приволжском и Уральском федеральных округах. За любую информацию правоохранители предлагают вознаграждение в размере 3 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

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По данным ведомства, убийства совершались в период с 2011-го по 2012-й год. Во всех случаях жертвами становились одинокие пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет, которые проживали в «хрущевках».

Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ или работником социальных служб, проходил в квартиры женщин, где душил их удавкой — поясом от халата или шнуром от утюга. После этого злоумышленник похищал из квартир ценные вещи.

Как выяснил портал kp.ru, свои первые преступления мужчина совершил в 2011-м году в Казани — там он задушил девять человек. Одной из жертв удалось выжить после нападения, однако она не смогла описать злоумышленника, поскольку была слепой.

Следующие преступления датированы 25-27 сентября 2012 года. По предварительным данным, злоумышленник поджидал женщин возле их домов в Уфе, а затем, действуя тем же способом, попадал к ним в квартиры. Правоохранители отмечают, что разыскиваемый мужчина также может быть причастен к убийству супругов Гусаровых — 71-летнего мужчины и 68-летней женщины — 28 мая 2019 года в поселке Студеном Самарской области.

Спустя три дня — уже в селе Колено Саратовской области — была убита еще одна пожилая пара. Трупы пенсионеров нашли в их доме с множественными рубленными ранами головы. Известно, что входная дверь была закрыта на щеколду, следов взлома выявлено не было. По дому были разбросаны вещи, преступник украл пенсионные накопления.

Гибель 82-летней женщины и 83-летнего мужчины также связали с деятельностью поволжского маньяка. Спустя несколько дней правоохранители задержали мужчину, которого подозревали в убийстве Гусаровых. По версии следствия, с пожилыми людьми расправился уроженец Воронежа, который целый год скитался по Саратовской области. Известно, что в день ЧП он якобы попросил у стариков еды, а, получив отказ, разозлился и убил их. Однако в итоге следствие зашло в тупик — мужчину за недостатком улик отпустили на свободу.

Тот факт, что преступления, описанные выше, были совершены одним человеком, подтверждает генетическая экспертиза. В 2012 году в результате исследования вещественных доказательств был получен генетический профиль злоумышленника. Он был составлен с учетом следов пота на платке и зажигалке, которые преступник оставлял на месте трагедий.

На сайте Следкома имеется ориентировка, в которой указывается, что подозреваемый может быть мужчиной в возрасте от 20 до 35 лет. Он описывается как худощавый человек среднего роста с невыразительной внешностью. Отмечается, что злоумышленником может быть городской житель, выросший в неполной семье или вовсе без родителей, имеющий невысокий социальный статус, криминальный опыт и среднее образование.

Отметим, что в апреле 2019 года Мосгорсуд вынес приговор серийному убийце Бахтиеру Матякубову, признав его виновным в нападении на пятерых женщин. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Как установил суд, в период с января по апрель 2015 года в Москве и Подмосковье маньяк нападал на женщин в безлюдных местах, после чего убивал их, нанося удары ножом. Правоохранители рассказали kp.ru, что злоумышленник, чтобы наверняка убить женщину, прокручивал лезвие. Адвокат осужденного сообщала, что мужчина сразу признал свою вину и стал оказывать содействие следствию.

По ее словам, она попыталась найти свидетелей, которые могли бы хорошо отозваться о ее клиенте. «Однако и родной сын, и братья, и друзья говорили о нем, как о человеке очень жестоком и агрессивном», — отмечала юрист.

Сотрудникам полиции удалось вычислить предполагаемого преступника после того, как они пошагово восстановили все его передвижения, соотнося их с адресами, где произошли трагедии. Они также узнали адрес его проживания и во время обыска нашли одежду, на которой сохранились следы крови двух жертв. Однако к этому моменту преступник уже покинул территорию РФ, уехав на Украину. Его экстрадировали в российскую столицу в декабре 2017 года.

В ходе допросов мужчина пояснил, что первое убийство совершил из ревности к своей девушке. Это произошло 1 января 2015 года, когда он прочитал ее переписку в телефоне с другим мужчиной и сильно разозлился.

Возлюбленная почувствовала неладное и сбежала. Злоумышленник догнал девушку на Курском вокзале и попытался убить ее, однако не смог, поскольку вокруг было много людей. В итоге он сел в машину недалеко от станции метро «Люблино» и собирался уезжать. Однако вдруг к мужчине подошла местная жительница, которая попросила довезти ее до дома. «В какой-то момент я ее пожалел и передумал убивать. Но потом задал всего два вопроса: замужем ли она и есть ли дети. Она заявила, что замужем и двое детей», — рассказывал злоумышленник на допросе.

Его вывело из себя, что замужняя девушка ходит по улицам одна ночью. В результате он вывез свою жертву за город, где нанес ей несколько ударов ножом, от которых та скончалась.