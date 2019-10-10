Лучше поздно, чем никогда: Москву высушит и прогреет

Будущая неделя в Москве выдастся теплой — об этом «Газете.Ru» рассказали в центре погоды «Фобос». И не только теплой, но и относительно сухой: жители столицы с полным правом смогут рассчитывать на золотую осень.

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В пятницу, 11 октября, погоду будет определять ложбина североатлантического циклона — небо будет закрыто плотными облаками, а температура воздуха не будет показывать никаких аномалий, соответствуя норме октября. Днем местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +9…+11°С, по области — +7…+12°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью тоже облачно, местами небольшой дождь. Температура +6…+8°, по области +4…+9°С. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление невысокое — 743 мм рт. ст.

В эту пасмурную пятницу в качестве вечернего развлечения вы можете придумать поход на одну из площадок гастрономического фестиваля «Золотая осень». Но если побыть среди людей совершенно не тянет — и в этом нет ничего зазорного, — предлагаем устроить праздник еды прямо у себя дома и открыть, наконец, сезон тыквы.

Из тыквы можно приготовить массу всего интересного — от супов до десертов. Наше предложение — классический американский тыквенный пирог. Сразу отварите 750 г тыквы для начинки — ее нужно предварительно нарезать крупными кубиками. А дальше займитесь тестом. Для его приготовления 155 г муки нужно смешать со 100 г холодного сливочного масла, это можно сделать в блендере, чтобы получилась крупная крошка. Добавьте две столовые ложки сахарной пудры и четыре — ледяной воды, быстро соберите это все в шар, особо не вымешивая, оберните в пищевую пленку и уберите в холодильник. Переходим к начинке.

Здесь все просто: отваренная тыква, два яйца, 180 г коричневого сахара, 80 мл жирных сливок, молотый имбирь, корица и мускатный орех и столовая ложка бренди отправляются в блендер: полученная масса и станет ароматной начинкой. Остается раскатать тесто, выложить в форму для тартов, примять, выстелить фольгой и запечь в течение 10 минут. А затем вылить в него начинку и выпекать в течение часа, чтобы получить самый классический американский осенний десерт.

В субботу, 12 октября, столичный регион окажется в теплой части очередного атлантического циклона — это означает, что в Москве будет тепло и влажно: ветер усилится, а температурный режим окажется на 3-4 градуса выше нормы. Днем облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура +11…+13°С, по области +9…+14°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Ночью облачно, местами небольшой дождь. Минимальная температура +9…+11°С, по области +7…+12°С. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 738 мм рт. ст., это существенно ниже нормы, так что всю субботу вас будет клонить в сон.

Впрочем, воздержитесь от соблазна отоспаться — главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников уже рассказал на этой неделе журналистам, что это плохой способ борьбы с осенней хандрой.

В воскресенье, 13 октября, на фоне повышения атмосферного давления сохранится ветреная погода с кратковременными дождями, но не стоит расстраиваться — на улице по-прежнему тепло. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +11…+13°С, по области +9…+14°С. Ветер западный 8-13 м/с, порывистый. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +6…+8°С, по области +3…+8°С. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., это пока еще ниже нормы, но дождитесь антициклона — все будет хорошо.

В понедельник, 14 октября, температура воздуха продолжит расти. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°С, по области +10…+15°С. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +8…+10°С, по области +6…+11°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 746 мм рт. ст., это около нормы.

Во вторник, 15 октября, в гребне антициклона среднесуточная температура окажется соответствующей климатической норме — в этом году после всех пережитых нами погодных аномалий это покажется даже немного странным.

Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура +11…+13°С, по области +9…+14°С. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +4…+6°С, по области +2…+7°С. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 751 мм рт. ст., это немного выше нормы.

Вечер вторника — идеальное время для того, чтобы начать смотреть новый сериал: до выходных еще так далеко, что нам просто необходимо как-то развеяться.

В среду, 16 октября, погоду в столице обусловит антициклон — мы дождались золотой осени. Будет солнечно, без осадков, немного прохладнее, но зато это просто красиво. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +10…+15°С, ночью +3…+8°С. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст., это выше нормы.

В четверг, 17 октября, влияние антициклона усилится — синоптики даже употребляют выражение «позднее бабье лето», настолько хорошей будет погода.

Небольшая облачность не испортит благоприятного впечатления — осадков не ожидается. Максимальная температура днем +10…+15°С, ночью +4…+9°С. Ветер южный 1-6 м/с.

Атмосферное давление сохранится высоким — 753 мм рт. ст.

В пятницу погода, увы, испортится — хорошего понемножку. С севера к столице подойдет холодный воздух, среднесуточная температура снова понизится, по ночам до заморозков. На фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура днем +5…+10°С, ночью -2…+3°С. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст., это существенно выше нормы, так что берегите голову и поменьше нервничайте — все пройдет.