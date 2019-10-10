Белый порошок? Что погубило двух бортпроводников в Химках

В подмосковных Химках в квартире на улице Германа Титова обнаружены тела 29-летнего и 27-летнего мужчин. Как пишут СМИ, мужчины работали бортпроводниками.

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Как уточнили в управлении областного Следственного комитета, их тела нашли утром 9 октября 2019 года. При этом мужчины скончались за 12 часов до обнаружения их тел, сообщает телеканал РЕН ТВ. Признаков насильственной смерти выявлено не было.

Также с места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета. Его отправили на химическое исследование. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Трагическая судьба ранее настигла еще одного сотрудника авиаотрасли. 9 июля бортпроводница одной из российских авиакомпаний заселилась в номер с 25-летним мужчиной. Пара арендовала комнату лишь на сутки, однако утром 10 июля молодой человек попросил продлить ее еще на день. После этого он сел в такси и уехал в неизвестном направлении.

В 7.30 сотрудники гостиницы поднялись в номер возлюбленных и обнаружили тело 23-летней стюардессы. Она лежала в ванной и при этом была полностью одета. Позднее криминалисты обнаружат следы удушения на ее шее.

На видеоролике из номера, который опубликовал Следственный комитет, видно, что в кровать в комнате не была застелена, а рядом стояли несколько бутылок из-под алкоголя. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Правоохранители выяснили, что после убийства предполагаемый злоумышленник двое суток бродил по лесу, выбросил свой телефон, на связь с других номеров не выходил. Оперативники работали в тесном контакте с его матерью и провели обыск в квартире по месту регистрации в Котельниках.

Предполагаемого злоумышленника задержали спустя три дня. Им оказался 25-летний возлюбленный стюардессы — он познакомился с ней полгода назад, при этом в отношениях молодые люди состояли несколько месяцев. «При задержании мужчина достал нож и пытался оказать сопротивление нашим сотрудникам. Один из оперативников произвел предупредительный выстрел вверх из табельного оружия», — отмечали в СК.

В ходе допроса предполагаемый убийца признался в содеянном. Он рассказал, что расправился с девушкой, так как увидел ее переписки с другими мужчинами. «Мне просто крышу сорвало», — пояснил обвиняемый.

Как выяснила газета «МК», погибшая с 2017 года работала в ночных клубах Нижних Челнов, Казани и Москвы. Портал News.ru в свою очередь уточняет, что девушка делала массаж своим клиентам, а иногда покидала с ними клубы до завершения рабочего дня — эта услуга была платной.

Близкие стюардессы утверждают, что она всегда была окружена большим количеством поклонников. Что касается предполагаемого убийцы, то знакомая описала его так: «Немного странный, очень общительный, до навязчивого! Был любителем БДСМ, часто пытался об этом рассказывать, о связываниях всяких, подвешиваниях и так далее».

Еще один товарищ обвиняемого рассказал РЕН ТВ, что молодые люди постоянно ссорились и расставались. Собеседник телеканала уточнил, что утром 10 июля не смог связаться со своим другом — телефон был отключен.

Между тем сестра девушки ничего не знала о новом возлюбленном своей родственницы. «Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек», — заявила родственница погибшей сайту kp.ru.

По словам матери стюардессы, у нее никогда не было финансовых трудностей. Девушка не только помогала родственникам, проживающим в Нижних Челнах, но и полностью обеспечивала себя. На момент смерти у нее была банковская карта, на которой лежали вырученные с продажи автомобиля 320 тыс. рублей.

Тем временем обвиняемый находится в СИЗО. Следствие уже передало материалы уголовного дела в его отношении в суд.