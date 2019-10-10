Проехал на «брюхе»: аварийная посадка Ан-12 в Екатеринбурге

Предварительной причиной аварийной посадки самолета военно-транспортной авиации Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Точные причины происшествия установит специальная комиссия ЦВО.

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ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Свердловской области сообщает, что при аварийной посадке на борту военного самолета произошло задымление. Открытого горения не было. В настоящее время авиасудно, которое приземлилось на «брюхо», эвакуируют с помощью спецтехники со взлетно-посадочной полосы с помощью спецтехники.

«Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности», – добавил собеседник.

Ан-12 совершил экстренную посадку утром 10 октября в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово». Самолет выполнял плановый полет из Челябинска. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Сначала СМИ сообщили, что на борту находились 17 человек, однако затем в экстренных службах региона уточнили, что в самолете было 10 человек. Никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Проект Baza сообщает, что при приземлении самолет сильно не пострадал: проехался на «брюхе» и остановился на взлетно-посадочной полосе. Самолет летел с военного аэродрома «Шагол» в Челябинске. При этом, по данным издания, пилоты не сообщали диспетчерам о проблемах на борту. По этой причине для самолета не подготовили полосу для аварийного приземления.

Тем не менее диспетчеры аэропорта сами увидели, что у самолета прямо перед посадкой, за 50 метров до ВПП, не вышли шасси. Пожарные оперативно приехали к самолету и потушили небольшой пожар в нижней части фюзеляжа. Как сообщают очевидцы, на месте работали пять пожарных расчетов и четыре кареты скорой помощи.

Представитель авиаотрасли Свердловской области сообщил, что самолет благодаря профессиональным действиям экипажа получил незначительные повреждения. После ремонта Ан-12 снова поднимется в небо.

В аэропорту «Кольцово» две взлетно-посадочные полосы, однако вторая сейчас закрыта из-за ремонтных дорожных работ. В связи с происшествием в воздушном порту перестали принимать и отправлять самолеты.

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту «Кольцово» временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», – сказали в пресс-службе авиаузла.

Самолеты, которые должны были приземлиться в «Кольцово», сейчас направляют в близлежащий аэропорт Челябинска.

«Уже около получаса не взлетают и не садятся самолеты. Похоже, что самолет выкатился за пределы полосы. Был дым. Приехали пожарные машины, залили водой. Сейчас полоса заблокирована. Куча машин и людей служб аэропорта. Сотрудники аэропорта ничего не комментируют», – написала в соцсетях посетитель аэропорта Ольга Ларина.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» также подтвердили, что в связи с закрытием аэропорта «Кольцово» задерживаются рейсы Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Ереван.

«Рейс Сочи-Екатеринбург произведет посадку на запасном аэродроме», — говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиры, ожидающие рейсы в аэропорту, сообщили сайту kp.ru, что после аварийной посадки военного самолета из Екатеринбурга не могут вылететь в Москву пять рейсов, еще один задерживается перед вылетом в Уфу, и один – в Новосибирск. Соответствующая информация появилась и на онлайн-табло аэропорта.

«Нам просто сказали, что несколько рейсов задерживаются. Дополнительно ничего не сообщают, сидим в зале ожидания. Летим до Москвы транзитом в Милан и на свой самолет уже опоздали.

Сейчас на взлетной полосе несколько машин пожарных и скорых. Говорят, что никто не пострадал», — поделилась пассажирка рейса Екатеринбург — Москва.

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, который был разработан в 1950-х годах. Последнее крупное происшествие с этим воздушным судном произошло неделю назад на Украине. 4 октября Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» во время выполнения чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) — Львов совершил вынужденную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэропорта «Львов».

На борту находились восемь человек: семь членов экипажа и один сопровождающий груз. Пятеро из них погибли, трое членов экипажа пострадали. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Причины аварии выясняет специальная следственная комиссия, расследование может продлиться от двух месяцев до полугода и больше.