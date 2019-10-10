Новый штраф: родителей накажут за курение детей

В России могут ввести ответственность для родителей несовершеннолетних, которые курят. Такую инициативу обсуждали на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений 23 сентября.

Реклама

Речь идет о внесении изменений в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором могут закрепить норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними». Наказанием для родителей может стать предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Протокол заседания уже подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который возглавляет комиссию. Согласно документу, Роспотребнадхор должен направить такое обращение в Минюст. При этом в министерстве заявили, что инициатива в ведомство пока не поступала, сообщает издание «Известия».

В случае если эту норму одобрят, она может быть закреплена в новой редакции КоАП, которая вступит в силу с 2021 года.

В настоящее время административный кодекс предполагает наказание для взрослых курильщиков. Если они курят в неположенном месте, то им грозит штраф до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Если человек нарушает «антитабачный» закон на детской площадке, штраф для составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., в остальных обозначенных в документа местах — в кафе, около школ и поликлиник, аэропортов, вокзалов — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

По данным Международной конфедерации обществ потребителей, доля курящих несовершеннолетних в России высока по сравнению с другими странами. Около 10% старшеклассников в нашей стране имеют эту вредную привычку, рассказал «Известиям» председатель правления конфедерации Дмитрий Янин. Например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже.

По его словам, наиболее эффективный способ борьбы с детским курением — это повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Сейчас пачка самых дешевых сигарет стоит около 80 руб., цену стоит поднять хотя бы до 150 руб., считает эксперт. Еще одним методом борьбы с детским курением может стать запрет ароматизированных сигарет, например, с клубникой или ментолом, которые кажутся подросткам приятными.

Чиновники не в первый раз рассматривают предложение наказывать родителей за курение их несовершеннолетних детей. Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму в 2009 и 2014 годах, однако в обоих случаях инициативы не получили поддержки правительства и были отозваны автором или отклонены Думой.

9 октября в Минздраве предложили запретить продажу детям и подросткам электронных сигарет — вейпов. Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал ускорить принятие законопроекта о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

«Я думаю, что ограничительные меры, такие как запрет на их использование в общественных местах и продажа несовершеннолетним, — это тот первый шаг, который необходимо сделать в отношении вейпов», — приводит слова врача ТАСС.

Брюн рассказал о вреде здоровью, который наносят вейпы. По словам специалиста, никотин вызывает излишнюю стимуляцию и спазмы сосудов.

При этом опасность представляют и растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов. Эти вещества растворяют мембраны, из которых состоят легкие человека.

«Отсюда различные легочные заболевания, о которых говорят западные врачи, прежде всего, американские. Еще более отдаленные последствия — это слабоумие», — пояснил Брюн.

В начале октября в Минздраве рассказали, что антитабачное законодательство в России дает положительные результаты и приводит к снижению числа курильщиков. При этом эффективным оно оказалось в отношении мужчин, но не женщин.

«Есть один интересный момент, касающийся курения. У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — сказала замдиректора по научной и аналитической работе НМИЦ профилактической медицины Минздрава Анна Концевая «Интерфаксу».

Она также отметила, что пока эксперты не могут назвать конкретных причин, по которым все больше россиянок начинают курить.