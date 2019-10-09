Познакомились на ВДНХ: полицейского уволили за секс с ребенком

Сотрудника полиции подмосковного Жуковского, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, уволили из органов. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по Московской области.

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«По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица ОМВД России по городскому округу Жуковский», — заявила представитель ведомства Татьяна Петрова.

На данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

Ранее в дежурную часть подольского отделения полиции поступило заявление на 19-летнего сотрудника патрульно-постовой службы (ППС). В нем его обвинили в действиях сексуального характера в отношении школьницы, пишет телеканал «360» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, девочка и правоохранитель познакомились в конце марта 2019 года в московском парке ВДНХ. Изначально они только переписывались, однако позже парень стал в выходные дни навещать несовершеннолетнюю. Как пояснила сама школьница, в одно из таких свиданий полицейский попытался приставать к ней, но потом сразу же извинился за свое поведение – общение продолжилось.

В конце августа молодой человек снял номер в отеле для встречи с девочкой – она уточнила, что тогда не знала о намерениях парня. В итоге, когда школьница пришла в номер, правоохранитель вступил с ней в интимную близость. После этого, в августе и сентябре, он еще девять раз навещал возлюбленную и каждый раз совершал действия сексуального характера.

Похожая история ранее произошла в Краснодарском крае. Там после случая с изнасилованием 17-летней волейболистки из Московской области патрульными от должностей отстранили 11 правоохранителей. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД Краснодарского края.

В частности сместили с постов четверых сотрудников ППС, начальника ОМВД по Анапе, а также его заместителя. Кроме того, в отношении начальников фигурантов данного дела были применены дисциплинарные наказания – те же самые взыскания коснулись и двух лиц из числа руководителей краснодарского ГУ МВД.

Отметим, что самих обвиняемых уволили еще в августе, после чего суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Сам инцидент произошел 26 августа в Анапе. В этот день юная волейболистка прогуливалась по пляжу с молодым человеком. Тем временем предполагаемые злоумышленники утверждают, что пара не просто ходила по побережью, а вступила в интимную близость в одной из расположенных там беседок, передавала газета «Московский комсомолец».

Увидев молодых людей, правоохранители подошли к ним для разбирательств. Они пригрозили отвезти подростков в отделение. В итоге сотрудники ППС отпустили парня, а спортсменку стали принуждать к действиям сексуального характера. По словам потерпевшей, в тот день двое полицейских насиловали ее, а третий снимал происходящее на камеру.

Через несколько дней после инцидента в сообществе «Подслушано в Анапе» в соцсети «Вконтакте» было опубликовано видео, которое, по словам автора, и было заснято третьим правоохранителем — подлинность ролика официально не подтверждена.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжных брюках насилует девушку – внезапно она отталкивает от себя злоумышленника, но тот начинает угрожать ей 15-ю сутками ареста.

После этого сотрудники ППС отвезли девушку в спортивный комплекс, где она проходила сборы, писал сайт kp.ru. Там заплаканная волейболистка встретила тренера и рассказала о произошедшем – наставник позвонил в полицию.

«Я думала, что они приехали на какой-то дебош. Но, осмотревшись, я увидела спортсменку. Она стояла недалеко от полицейских с другим полицейским в белой рубашке. Плакала и что-то ему рассказывала. Я поймала грустный взгляд тренера», — передавала дальнейшее развитие событий местная жительница, пишет «МК».

Позже в Сети были обнародованы данные об обвиняемых — известно, что дело возбуждено против 26-летнего старшего сержанта Рустама Наниза, 28-летнего сержанта Алия Казанчи и 28-летнего сержанта Леонида Паланчука. «Я удивляюсь, как быстро данные полицейских попали в сеть. Материалы проверки не обнародованы, а травля сотрудников идет полным ходом», — заявил адвокат одного из сотрудников ППС Юрий Гапеев «МК».