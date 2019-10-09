«Весь поселок задыхался»: кто стоит за подпольным крематорием в Кургане

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения подпольного крематория медицинских отходов в Курганской области. Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Сейчас на месте происшествия работают следователи, а также специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», которые проводят экспертизу найденных на месте медицинских отходов.

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В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора рассказали, что результаты исследования могут быть получены уже на этой неделе.

Ранее 9 октября прокуратура Курганской области начала проверку по факту информации в СМИ о том, что в региональном центре работает подпольный крематорий, где утилизировались опасные отходы, включая трупы животных, фрагменты человеческих тел, пробирки с кровью и лекарства.

Правоохранители также выясняют, кто конкретно причастен к размещению опасных отходов в неприспособленных для этого условиях, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что специалисты устраняют свалку, чтобы не допустить вреда здоровью людей и окружающей среде — в частности, возникновения инфекционных заболеваний.

О том, что в Кургане существует здание, где в обычных печах и без мер предосторожности утилизируют медицинские отходы, журналистам сообщил бывший сотрудник «подпольного крематория». Издание Znak.com передает, что мужчина несколько лет проработал в Центре утилизации медицинских отходов (ЦУМО). Предприятие является монополистом и утилизирует все отходы курганских больниц последние 15 лет, утверждает он.

Несколько лет назад предприятие открыло на улице Омской вторую площадку, которая является незаконной, поскольку на нее нет документов. «Филиал» пришлось открыть в другой части города после того, как в СМИ появились жалобы местных жителей на дым и неприятный запах, пояснил собеседник. Теперь большую часть привозимых отходов сжигают именно там. Судя по фотографиям, которые появились в сети, крематорий представляет собой заброшенное одноэтажное кирпичное здание. Внутри находится печь, сложенная из бетонных колец, которые используют при строительстве колодцев.

«Когда приходит особенно большая партия, жечь приходится всю ночь. Если ветра нет, на утро вся Омская в дыму. Пепел потом сваливают на Шуховский [полигон]», – рассказал источник.

Экс-сотрудник утверждает, что услугами площадок пользуются не только курганские медучреждения, но и больницы из соседних областных центров — Тюмени и Челябинска. Сюда привозят просроченные лекарства, использованные шприцы и капельницы, ампутированные конечности и удаленные внутренние органы.

Человеческие останки в основном привозят по понедельникам, рассказал мужчина, их сжигают на протяжении всей недели. Также привозят трупы животных – в основном, усыпленных кошек и собак.

По словам работника, никаких мер предосторожности на предприятии нет, что негативно сказалось на нем. После того, как у мужчины появились серьезные проблемы со здоровьем, он был уволен при этом руководство не объяснило ему официальные причины и не выплатило отпускные. Именно поэтому он решил рассказать журналистам о работе ЦУМО.

«Я не знаю, чем болен. Мне и к врачу-то страшно идти сейчас. Сам привык уже ко всему этому, свыкся. Из мер защиты – лишь перчатки. Но какие к черту перчатки, если туберкулезное легкое привезли?», – сказал он.

Местные власти заявили, что на ЦУМО уже не раз жаловались различные структуры, однако ситуация не меняется. Так, в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области сообщили, что ранее ведомство выиграло судебный иск к предприятию. При этом первая площадка работает абсолютно законно, и «с документами там все в порядке». А о втором «филиале» на улице Омской в городском Роспотребнадзоре ничего не слышали.

В декабре прошлого года по итогам проверки в отношении Центра были возбуждены административные дела по статьям 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления…») и 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»). В результате мероприятий Арбитражный суд Курганской области вынес в адрес ЦУМО предостережение, сообщили в областной прокуратуре.

Поводом для проверки стали жалобы от жителей близлежащих домов, а также сотрудников расположенных рядом двух медучреждений. В заявлении указывалось, что предприятие распространяет вокруг вонь и копоть.

Жители Кургана, обсуждая новость в соцсетях, возмутились тем фактом, что о незаконном крематории стало известно только сейчас. «Наглядный пример как «работают» все правоохранительные органы в нашей стране. Весь поселок задыхался, жаловался, но пока какой-то дядя Витя не дал интервью, никто ничего не знал и не делал», – написал пользователь Дмитрий Бурков.

Комментаторы также вспомнили, что в летние месяцы, когда в городе стояла жара, многие жители чувствовали невыносимый запах, который не был похож на запах от горящего леса.

«То есть до этого момента в течении 5 лет люди дышали неизвестно чем? Что могут выделять медицинские отходы при сжигании? Думать не хочется об этом...», – написал Владимир Кутепов.