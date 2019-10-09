«Как поесть чипсов»: за что многодетная британка задушила сыновей

Многодетную мать из Великобритании Сару Баррасс арестовали по обвинению в убийстве двоих сыновей 13-ти и 14-ти лет. Также, по версии следствия, она могла быть в заговоре со своим сожителем с целью расправы над остальными несовершеннолетними, сообщает издание Mirror Online.

Реклама

«Никакие мои слова никогда не смогут полностью отразить чудовищность того, что вы оба сделали. Преступления, которые вы совершили, говорят сами за себя: убийство двух детей, покушение на убийство четырех детей и чудовищный заговор с целью убийства этих детей», — заявил судья Джереми Ричардсон на заседании об избрании меры пресечения, добавив, что следующее слушание дела состоится 12 ноября.

Трагедия произошла 24 мая. По предварительным данным, в тот день 34-летняя жительница города Шеффилд, расположенного в графстве Южный Йоркшир, и ее сожитель Брэндон Мэчин решили избавиться от детей. Первыми жертвами стали старшие сыновья — их женщина попыталась задушить лигатурой (нитью, используемой для перевязки кровеносных сосудов — «Газета.Ru»). В совершении преступления ей помогал возлюбленный. В результате нападения мальчики погибли не сразу, а лишь через три недели в одной из городских больниц.

Вскоре предполагаемых злоумышленников задержали – на допросе британка призналась в заговоре со своим сожителем с целью убийства всех шестерых детей. Позже правоохранители обнаружили на странице обвиняемой в фейсбуке шокирующий пост – его многодетная мать опубликовала незадолго до расправы над сыновьями.

«Убийство похоже на картофельные чипсы; вы не сможете остановиться, попробовав один раз», — процитировала книгу Стивена Кинга «Под куполом» женщина в соцсети.

Кроме того, несколькими днями ранее предполагаемая злоумышленница сохранила на своей странице картинку, на которой был изображен скелет с окровавленной косой и надписью: «Иду за вами».

Кто станет опекуном оставшихся в живых четырех детей, которые, по данным Mirror Online, не достигли 13-ти лет, пока неизвестно. Друзья семьи отзываются о погибших мальчиках исключительно положительно – по их словам, подростки были фанатами автомобилей и мотоциклов. Кроме того, один из убитых ранее появлялся на телевидении: он пришел на программу телеканала «Би-би-си», чтобы собрать пожертвования для своего товарища, который на тот момент боролся с онкологическим заболеванием. Мальчик явился на шоу с желтым ирокезом, объяснив это тем, что его заболевший друг обожает этот цвет.

Это не первый случай в Великобритании, когда мать решается на убийство своих детей.

2 августа суд британского города Бирмингем признал 23-летнюю Луизу Портон виновной в расправе над двумя малолетними дочерьми. Согласно материалам дела, девушка пошла на убийство из-за того, что дети мешали ее работе в сфере секс-услуг, писал портал Daily Mail.

В ходе судебного заседания сторона обвинения представили видео с камер наблюдения, снятое в день смерти одной из девочек – на кадрах видно, как 15 января 2018 года Портон заводила детей в дом. Через несколько часов она обратилась в службу спасения, сообщив, что ее старшая трехлетняя дочь не дышит.

Спустя три недели, 1 февраля, злоумышленница снова вызвала скорую помощь — врачи зафиксировали гибель второго полуторагодовалого ребенка. При осмотре тела они заподозрили, что британка позвонила в службы намного позже того момента, когда умерла девочка. Кроме того, их напряг равнодушный тон матери, когда она говорила о смерти ребенка — по словам медработников, женщина проявляла эмоций не больше, чем человек «у которого умерла золотая рыбка из аквариума», передавало издание Daily Star.

Уже в суде стало ясно, что девушка в действительности расправилась с дочерью задолго до приезда в врачей. Вновь было представлено видео, на котором злоумышленница несла девочку на руках по коридору гостиницы, расположенной в ее городе – в этот момент ребенок уже не подавал признаков жизни. Все это происходило за несколько часов до констатации гибели несовершеннолетней.

Кроме того, экспертизы показали, что оба ребенка скончались в результате обструкции дыхательных путей. Но самой главной уликой стали запросы Портон в Сети – там она вводила ужасающие вопросы: «можете ли вы действительно умереть, если у вас заложен нос, а рот заклеен скотчем», а также читала статью под названием: «Ребенка вернули к жизни после того, как он почти утонул».

Под давлением улик подсудимая была вынуждена дать признательные показания. «Они мешали мне работать. Воспитание детей — дело непростое», — заявила Портон на заседании, передает Daily Star.

Как выяснилось, британка зарабатывала на проституции. По признанию самой осужденной, она предоставляла подобные услуги мужчинам как до гибели девочек, так и после. В частности уже на похоронах одного из детей она вела переписки эротического содержания с мужчинами в приложениях для знакомств, а также отправляла ухажером обнаженные фото и предлагала интимную близость за деньги, утверждали местные СМИ.