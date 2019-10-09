«Пожертвования» для террористов: ФСБ раскрыла сеть ИГ

В России раскрыта ячейка экстремистов, которые под видом благотворительности собирали средства для запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в ФСБ и СК РФ, которые провели совместную операцию.

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В организации участвовали более 100 сторонников идеи установления так называемого всемирного халифата, все они – граждане России, пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Среди них есть участники вооруженного нападения на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым, которое было совершено 13-14 октября 2005 года. Группа действовала на территории девяти регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области. Как пояснили в ФСБ, для организации «благотворительной» деятельности россияне распространяли сообщения в соцсетях.

По данным следствия, группе удалось собрать более шести млн руб., которые члены организации затем переводили за рубеж для совершения терактов на территории Сирии. Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарии.

Вместе с деньгами кураторы отправляли за рубеж отчеты о проделанной работе, отметили в ФСБ. В Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции, во время которого правоохранители задержали двух подозреваемых в организации сбора средств. В СК РФ сообщили, что подозреваемые являются братом и сестрой.

«В ходе предварительного следствия задержаны два человека – 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра», – сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, они начали сбор денежных средств в феврале 2015 года, находясь на территории Кабардино-Балкарской республики. В СК также добавили, что связь между членами группы осуществлялась через Telegram. Брат с сестрой создали там группу, в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать ИГ.

Следователями Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). В рамках дела было проведено более 90 обысков в жилищах лиц, которые являются контрагентами фигурантов уголовного дела, то есть согласились перечислить деньги на счет «благотворительной» организации. Правоохранители изъяли литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере $6 тыс. и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенных для вывоза за рубеж.

В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела. Расследование продолжается, поскольку еще не все члены группировки стали фигурантами уголовных дел.

Ранее, 27 сентября московские следователи предъявили обвинения девяти фигурантам другого уголовного дела о финансировании терроризма. Все девять россиян были заключены под стражу по решению суда. Обвинение считает, что они участвовали в террористической организации ИГ и занималась сбором средств для боевиков в Сирии и Ираке.

Как установило следствие, организатором группы был россиянин, который вступил в ИГ, пока находился в Египте, а затем вернулся в РФ в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя столичного ГСУ СКР Юлию Иванову. Мужчина собрал в группу около 30 человек, которые согласились оказывать финансовую помощь группировке. При этом с каждым из кандидатов организатор встречался лично, разговаривал, а затем выезжал с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они принимали присягу на верность ИГ. Каждый участник ежемесячно переводил деньги для боевиков на банковские карты организатора.

Фигурантами уголовного дела пока стали только девять человек. Все арестованные дали признательные показания. В ходе расследования следователи провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.