«Была хорошенькая»: назван самый «продуктивный» маньяк США

Бывший боксер Сэмюэль Литтл совершал преступления с 1970 по 2005 год. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на ФБР.

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Хотя мужчина заявил, что убил 93 человека, пока ведомство смогло подтвердить его причастность только к 50 убийствам. Тем не менее признания мужчины по остальным 43 случаям сочтены «заслуживающими доверия», уточнили в ФБР.

Отмечается, что в качестве жертв мужчина в основном выбирал маргиналов — проституток и наркоманок — поэтому информация об их смерти не вызывала у полиции особого удивления. Многие убийства Литтла изначально были квалифицированы как несчастные случаи, нередко сообщалось, что причиной смерти стала передозировка. Кроме того, тела многих убитых даже не были найдены.

«В течение многих лет Сэмюэл Литтл верил, что его не поймают, потому что о жертвах уже никто не помнит», — заявила изданию NYP криминальный аналитик ФБР Кристи Палаццоло.

Тем не менее в 2014 году убийца все же оказался за решеткой – за два года до этого полиция нашла его в приюте для бездомных в Кентукки и отправила в Калифорнию, где его разыскивали за преступления, связанные с наркотиками. Вскоре анализ ДНК мужчины также выявил его причастность к трем нераскрытым убийствам женщин в штате в 1987 и 1989 годах. Все жертвы скончались от избиений и удушения. В результате, по решению суда, Литтл отправился отбывать три пожизненных срока заключения в тюрьму в Техасе без возможности условно-досрочного освобождения.

Однако, отсидев пять лет, мужчина внезапно решил заговорить. Так, в мае текущего года он заключил сделку со следователями, пообещав рассказать о всех жертвах своих преступлений в обмен на перевод в другую тюрьму. «Он обговорил со следователями каждый город и штат, в которых были совершены преступления, и указал точные места», — рассказали в ФБР.

Как оказалось, на протяжении всех лет заключения Литтл также рисовал портреты своих жертв, на которых отражал даже самые мелкие детали: прическу, цвет глаз и оттенок губной помады убитых женщин. Кроме того, он также указывал на своих рисунках точный год преступления и место, где оно было совершено.

«Несмотря на то что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы — закрывать все возможные дела», — отметила Палаццоло.

В качестве помощи расследованию ФБР также приняло решение создать специальный сайт, на котором были размещены рисунки Литтла. Таким образом в бюро надеются привлечь общественность к выявлению новых жертв убийцы.

«Мы надеемся, что члены семьи, бывшие соседи, друзья могут узнать жертв и предоставить улики, чтобы власти могли их идентифицировать, — заявила пресс-секретарь ФБР Шейн Бухвальд в интервью USA Today. — Мы хотим вернуть этим женщинам их имена, а их семьям долгожданные ответы. Это самое меньшее, что мы можем сделать.» В настоящий момент на сайте уже размещены 30 эскизов.

Помимо портретов, на сайте были также размещены видеозаписи, сделанные во время тюремных интервью с Литтлом. В одном из них он описал женщину, которую задушил и сбросил со склона в 1993 году.

«Я стоял и слушал, как она катится», — заявил он.

В другом видео мужчина также описал жертву из Нового Орлеана. «Она была хорошенькая. Светлая, медово-коричневая кожа, — рассказывал Литтл на видео, не скрывая улыбки. — Она была высокой. Красивые формы. И дружелюбная».

По словам убийцы, он расправился с этой женщиной в 1982 году: тогда они познакомились в клубе и вместе уехали на его машине. Позже пара решила припарковаться у небольшой речки. «Это единственный человек, которого я утопил», — уточняет Литтл.

В настоящее время следователи по всей стране продолжают сопоставлять рассказы Литтла с нераскрытыми убийствами. Так, в минувший понедельник власти штата Теннеси связали преступную деятельность 79-летнего мужчины со смертью Марты Каннингем, тело которой было найдено в лесу в январе 1975 года.

По информации правоохранительных органов, женщину нашли двое охотников. Ее тело было полностью покрыто синяками и обнажено ниже пояса. По словам охотников, было заметно, что труп притащили в лес и намеренно спрятали под одной из сосен.

Тем не менее даже эти подробности не убедили следователей в насильственной смерти девушки. В следственном заключении судмедэксперта вероятная причина смерти была обозначена как «неустановленная». Обвинения Литтлу так и не предъявили — расследование убийства Каннингем продолжается.