«Плюнули в лицо»: как издеваются над россиянками за рубежом

Три жительницы Ларнаки напали на россиянку, проживающую на Кипре более 20 лет. По словам Светланы Зайцевой, 5 октября она стала свидетельницей того, как три женщины повредили автомобиль инвалида на парковке и попытались скрыться — наша соотечественница попыталась им помешать и столкнулась с агрессией, о которой сочла нужным написать в фейсбуке.

«Машина постояла немного и затем попыталась уехать. Я побежала за машиной, размахивая руками. Только после этого машина остановилась. Из машины вышли три греко-киприотки и начали меня обзывать, три раза меня толкнули, один раз плюнули мне в лицо», — рассказала Зайцева в своем посте.

Как уточнила россиянка, киприотки нецензурно выражались в ее адрес, требуя «убраться домой» — в Россию. Тем не менее, женщина продолжала стоять на своем и не уходила с места происшествия. Все происходящее она снимала на камеру мобильного телефона.

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«При этом они ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре такой сильной брани еще не слышала. Несмотря на все угрозы со стороны трех киприоток, я не дала им скрыться с места преступления. К нам пришел мужчина-парковщик, и я ему все рассказала. Он их не выпустил с паркинга», — пишет Зайцева.

Все три гражданки Кипра были доставлены в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств случившегося. Как уточнил РИА «Новости» Иван Михневич, вице-президент партии «Я гражданин», основанной русскоязычными гражданами Кипра для защиты их интересов, официальной информации о нападавших нет. Тем не менее, из слов людей, оставивших многочисленные комментарии под постом Светланы в соцсетях, можно сделать вывод, что одна из женщин работает учительницей в школе, другая – детским психологом.

«Это то, с чем многие из иностранцев, не только русскоязычные, но и румыны, болгары и так далее, встречаются. Но данный случай – это не просто ксенофобия, это немыслимый в XXI веке расизм. В обществе это случай вызвал резонанс. Никто не верил, что подобное возможно», — заявил Михневич. Он уточнил, что дело открыла и инициировала сама полиция.

Однако сами задержанные киприотки в ответ подали заявление с обвинениями в адрес россиянки — они утверждают, что она незаконно вела видеозапись происшествия. Как утверждает вице-президент партии, этот иск был вполне ожидаем.

«Наказание в любом случае не предполагается суровым, и мы ей поможем и компенсируем все расходы. Юристы, с которыми мы консультировались, сказали, что они с трудом представляют, чтобы суд принял положительное решение по этой жалобе. Полиция не высказывала претензий. Законы Евросоюза не говорят, что такого рода съемка является незаконной», — подчеркивает Михневич.

«Плевали в тарелки и стучали в дверь»

С откровенным преследованием со стороны местных жителей столкнулась и россиянка, переехавшая в Бельгию на полгода по учебе в минувшем сентябре. По словам 20-летней Алисы Перехватовой, проблемы начались буквально спустя несколько недель после ее заселения в дом.

«В день заезда мы познакомились с молодыми людьми, занимавшими вторую комнату в съемной квартире. Общая у нас с ними была только кухня, поэтому пересекаться должны были по минимуму. Приветствие было холодным, но то, что происходило дальше, вообще не вписывается ни в какие рамки, — рассказала девушка «Газете.Ru». —

Мало того, что у меня постоянно воровали еду и другие кухонные принадлежности, так еще и намеренно иногда ее портили: плевали в тарелки, подкидывали туда гвозди и прочую неприятную мелочь. Кроме того, могли и обидные записки оставлять, в которых призывали уехать в «свою Россию» и больше не совать нос в их страну».

Как вспоминает Алиса, соседи также постоянно шумели, оставляли грязную посуду и вообще вели себя хамски. Могли и среди ночи стучаться в комнату, а потом убегать.

«Не знаю, что могло бы произойти, если бы я хоть раз открыла дверь. В остальное время на прямой контакт для выяснения отношений они не шли. Жалобы хозяевам также не помогали — ничего не менялось. В итоге пришлось съехать, но осадок остался», — заключила Перехватова.

«Убежали еле живые»

Особенно часто россияне становятся жертвами иностранцев во время отдыха за рубежом. Так, серьезными травмами и стрессом закончился отпуск двух россиянок в мае 2019 года. По данным СМИ, нападение на туристок произошло в лобби отеля Medina Solaria & Thalasso в Тунисе.

Подробности инцидента рассказала очевидица – жительница Санкт-Петербурга Анастасия Комина. По ее словам, девушки пили безглагольные коктейли в баре, в то время как недалеко от них стояли двое местных мужчин и посматривали на туристок. Это вывело из себя присутствовавшую в лобби местную жительницу.

«Это произошло в лобби. Антон пытался оттащить женщину, она била девочку в висок стеклом, стаканом. У нее огромная гематома и рубцы. Девушки были виноваты лишь в том, что они сели недалеко от пары мужчин и пили безалкогольный коктейль. Это ее выбесило: вначале она прыснула коктейлем, потом накинулась», — рассказала девушка «ЭкспрессГазете».

Комина также отметила бездействие представителей отеля – по ее словам, после драки они просто предложили сторонам извиниться друг перед другом и разойтись. Тем не менее, россиянки стали добиваться решения вопроса через полицию, где снова столкнулись с трудностями – правоохранители не давали им возможности позвонить в консульство.

«Не давали 15 минут, чтобы позвонить в консульство. Делали вид, что не знают, что должен быть официальный переводчик», — рассказала Комина в своем инстаграме.

Дракой закончился и отдых россиянки Ольги, остановившейся с дочерью в одном из отелей Кемера летом 2018 года. В один из вечеров у туристки возник конфликт с турецкой семьей, своевольно занявшей столик девушки.

«Мы показали им на наши сумки, кошельки (которые лежали на столике) и попросили их освободить места. На это глава семейства показал нам жестами, чтобы мы убирались вон. Я высказала свое недовольство, в результате чего турецкая женщина первая ударила меня. Охрана вмешалась и отправила семейство в номер», — рассказала россиянка «Газете.Ru».

Однако даже после этого вечер Ольги не стал спокойнее – уже через полчаса к ней подошли люди, представившиеся друзьями турецкой семьи, и стали угрожать ей физической расправой. Напуганная девушка убежала в отель, где пожаловалась начальнику охраны и ушла в номер. Тем не менее, продолжение истории ждало ее и на следующий день: обиженная семья накинулась на россиянку с кулаками прямо на пляже. После инцидента турков выселили из отеля.

На этом неприятные моменты отдыха для россиянки должны были остаться позади, но уже вечером того же дня ее вызвал к себе менеджер отеля. В ходе непродолжительного диалога мужчина обвинил ее в проституции и домогательствах к главе семейства, сопровождая речь отборной руганью.

«Его женщина написала на меня жалобу, мол, я фотографировала ее мужа и тем самым к нему приставала. Меня буквально выкинули из отеля, вышвырнув спящего ребенка из кровати. Я не успевала собирать вещи, закидывала их наспех в сумку. Во всей этой суматохе меня оскорбляли русским матом турки, работавшие в отеле, кто-то кидался на меня с кулаками. Мы убежали с дочерью еле живые», — вспоминает Ольга.

Почему россиян не любят за рубежом

При этом, как отмечает старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Евгений Варшавер, тот факт, что россияне – мигранты или туристы – сталкиваются с расизмом и даже насилием, не стоит воспринимать как что-то новое.

«Это присутствует везде. Как именно проявляется эта ксенофобия, очень сильно зависит от той конструкции этничности, той ситуации, в которой она происходит. Есть очень много факторов, которые могут в каждом конкретном случае, в каждой конкретной стране приводить в той или иной стране к проявлениям нацизма со стороны местных жителей. В скажем так «хороших» обществах это выливается в обычное требование соблюдения законов и интеграции в культуру. Но бывает и совсем по-другому», — рассказал Варшавер «Газете.Ru».

По словам эксперта, приезжие всегда являются «универсальными другими» в современном обществе: они изначально подпадают под другие «этнические лейблы», связанные со страной их происхождения:

«Общество изначально построено на противопоставлении гражданина и негражданина. В национальных государствах люди оказываются связаны с определенной территорией, которую они, в каком-то смысле обслуживают, так же, как и она их. И вот неграждане оказываются на этой территории и тут начинается самое интересное, так как они не связаны с уже существующим единством. На них выливается вся та агрессия, которую социальные механизмы сдерживают в отношении сограждан», — считает эксперт.

Варшавер также подчеркнул, что в разных странах неприязнь к русским – если она имеет место – проявляется совершенно по-разному. Так, в республиках бывшего СССР их связывают с образом прежней власти. «А вот, например, в Австралии русские, наоборот, не связаны с той категорией, про которую думают, что они образованные и элитные. Там они происходят в основном из других классов. Поэтому стоит учитывать, что в разных контекстах русских воспринимают по-разному, несмотря на единичное определение. И стереотипы также везде присутствуют разные», — заключил эксперт.