Гриф «секретно» снят: подробности убийства фашистами 214 детей

Известно, что в 1941 году около 300 детей-инвалидов и воспитателей эвакуировали из прифронтового города Симферополя в Ейск. Там их в целях безопасности поместили в детский дом. Однако и это место вскоре перестало быть защищенным — летом 1942 года Ейск захватили немецкие войска. Уже через два месяца, 9-10 октября того года, немецкие офицеры подразделения СС зверски убили 214 детей — 102 девочки и 112 мальчиков. Их вывезли из детского дома в машинах-«душегубках» (мобильные газовые камеры — «Газета.Ru») и вскоре захоронили в загородном саде.

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До недавнего времени считалось, что фашисты заживо закопали детей. Однако 7 октября ФСБ впервые обнародовала документы с новым подробностями расследования массового убийства. Выяснилось, что 5 августа 1943 года было проведено исследование могилы, где были захоронены дети. Эксперты сделали вывод, что несовершеннолетние погибли в кузовах грузовиков в результате отравления выхлопными газами.

Эту информацию подтверждают показания свидетельницы, которая рассказала комиссии по расследованию убийства, что в день трагедии находилась в 200 метрах от места захоронения и не слышала ни криков, ни плача детей.

Между тем новая версия противоречит старой. Так, первое исследование тел погибших прошло еще в апреле 1943 года — его организовали двое врачей и военный. Им же вместе с правоохранителями удалось восстановить ход трагических событий.

В составленном акте сообщается, что 9 октября 1942 года в 18.00 к одному из корпусов детского дома подъехали две немецкие грузовые машины, третий грузовик остановился возле другого здания. «После этого начали грузить детей. Причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой», — отмечается в документе.

После того, как испуганных детей погрузили в машины, они стали спрашивать у нацистов о том, что происходит и куда их везут. Им отвечали, что на лечение в Краснодар.

Между тем эксперты уточнили, что 9 октября фашисты не смогли забрать всех детей — кто-то убежал, а кому-то не хватило места в машинах-«душегубках». Уехав с частью воспитанников детского дома, каратели вернулись за остальными 10 октября.

В тот день было поймано еще 13 мальчиков и девочек, которым накануне удалось спрятаться. Из другого корпуса детского дома вынесли еще 22 ребенка, которые были тяжело больны и не могли передвигаться самостоятельно. «Всех их вывезли <…> и учинили над ними невиданную в истории цивилизованных народов расправу, а именно — закопали живыми», — утверждали специалисты.

Они уточняли, что ям с останками было две. Сначало были 15 деревянных гробов, где находилось 27 трупов детей в возрасте от 10 до 16 лет. Со второго раза экспертам удалось эксгумировать еще 17 тел. В дальнейшем из могилы доставали неполные останки — кости черепа, руки, нижняя часть туловища с ногами и отдельно ноги, разделенные в суставах. Возраст детей — от шести до 14 лет.

Многие дети лежали в обнимку со сверстниками, у кого-то в руках были костыли. В акте наружного осмотра тел говорится, что у 11 детей были обнаружены деформации суставов конечностей, у двоих в грудной части позвоночника имелись горбы, а у одного был зафиксирован протез на левой ноге.

Тщательный осмотр трупов показал, что каких-либо следов огнестрельных ранений или увечий на детях зафиксировано не было — все кости их черепов были целы. В акте четко обозначено, что детей не убивали перед захоронением — механических ран на телах обнаружено не было.

Во всех актах осмотра, подписанных обоими врачами и помощником краевого прокурора, было указано, что установить причину смерти невозможно. К опубликованнам ФСБ документам также прилагается список воспитанников детского дома с указанием национальности: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи, а также два немца.

Тем не менее расследование массового убийства детей-инвалидов уже давно закрыто и выяснить, что на самом деле произошло 9-10 октября 1942 уже невозможно.