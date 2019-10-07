Разгорелся матрас: четыре ребенка погибли в Подмосковье

Пять человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре на западе Московской области в ночь на 7 октября. Трагедия произошла в поселке Чисмена Волоколамского городского округа. По данным Главного управления МЧС по области, сообщение о возгорании в жилом трехэтажном доме на окраине поселка поступило к спасателям в 02:24 мск. Первые пожарные прибыли через 20 минут, к этому времени горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. метров.

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Тогда в доме были 17 человек. По словам очевидцев, очаг возгорания находился на первом этаже — в квартире, где проживала многодетная семья. Как выяснилось, в ту ночь там спали шестеро детей с дедушкой.

Соседи рассказали, что пожилой мужчина успел вытащить из квартиры троих внуков, однако «еще к троим уже не смог вернуться». Трое детей в возрасте до пяти лет погибли.

По предварительным данным, они задохнулись угарным газом, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Огонь и сильный дым быстро перебросились на второй и третий этажи.

«На втором этаже сработали местные жители, которые подставили свою самодельную лестницу и людей оттуда сняли, маму и двоих детей. А на третьем этаже была мама с ребенком, она не смогла спастись, у нее началась паника и она попыталась сама выбраться, но задохнулась в подъезде», — рассказали очевидцы каналу «360». По их словам, ребенку было около трех лет.

Ольга Врадий подтвердила эту информацию, сообщив, что женщину вместе с малолетним ребенком обнаружили спасатели в подъезде дома. Они погибли в результате отравления угарнымм газом.

Остальным 12-ти жильцам удалось выбраться. По данным СМИ, троим понадобилась медпомощь, но они отказались от госпитализации.

В МЧС рассказали, что спустя два часа после начала возгорания, в 04:22 мск, пожар был полностью ликвидирован. Жители сгоревшего дома будут временно размещены в пансионате «Ласточка», который находится в 200 метрах от сгоревшего дома.

Таким образом, в пожаре погибли двое детей в возрасте трех лет, один пяти лет и один годовалый, а также 30-летняя женщина. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты.

Между тем в сети уже появилось видео с места пожара в жилом доме. На кадрах видно, что некоторые квартиры выгорели полностью, а во время самого пожара из окон валил очень густой дым.

Сейчас следствие проверяет несколько версий о том, что могло стать причиной пожара. Представитель экстренных служб Подмосковья ранее сообщил РИА «Новости», что возгорание началось из-за короткого замыкания в проводке.

Соседи рассказали, что дом был ветхим, и жильцы испытывали проблемы с отоплением. Жительница поселка Марина Клюваева предположила, что в морозную ночь кто-то в доме включил обогреватель, а старая проводка могла не выдержать и загореться.

Однако позже появилась еще одна версия ЧП. По словам представителя регионального главка СК Ольги Врадий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что к пожару мог привести матрас, который случайно подожгли дети в квартире на первом этаже.

«Точные причины пока устанавливаются. На первый план вышла версия, что причиной пожара мог стать матрас, который случайно поджег восьмилетний ребенок в квартире на первом этаже, где проживала многодетная семья. Детям показалось, что им удалось потушить матрас. Но когда они легли спать, он разгорелся, и начался пожар», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что дети в тот вечер фактически остались без присмотра. Их мать ушла к знакомым в соседний дом, а дедушка был пьян. Отец детей недавно погиб, семья считается неблагополучной. В рамках расследования уголовного дела правоохранители изучат условия жизни и воспитания погибших детей.

По факту пожара проверку проводит и прокуратура. «Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики, поручено Волоколамской городской прокуратуре», – сообщили в надзорном ведомстве. Ход проверки будет контролировать областная прокуратура.