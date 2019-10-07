Это аномалия: когда холод покинет Москву

Ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщают синоптики. По данным метеобюро столицы, столбики термометров показывали опустились до +0,8℃.

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Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в городе 24 сентября и составило +1,3°С. Рекорд холода для 7 октября был установлен больше 30 лет назад, в 1986 году — тогда в Москве было -4.4°С.

Погода в столице резко испортилась в воскресенье, 6 октября. В этот день порывы северо-восточного ветра местами усиливались до 17 м/с. Кроме того, в регионе целый день шел дождь со снегом.

По предварительным оценкам синоптиков, за последние сутки в столице выпало 12 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы, которая в октябре насчитывает 59 мм.

Причиной резкого похолодания в Московском регионе стал холодный атмосферный фронт циклона, который пришел на территорию Центрального федерального округа с юга Европы.

Многие москвичи и туристы оказались неготовы к таким резким изменениям погоды, о чем рассказывали в соцсетях.

В столичном главке МЧС советовали обходить шаткие конструкции, которые могут обрушиться при ветре, и парковаться вдали от деревьев.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в московских аэропортах в ночь на понедельник, 7 октября, были задержаны 37 рейсов, большинство из них (25) – в «Домодедово», еще 13 рейсов там же были отменены.

Чтобы продолжить нормальную работу воздушных портов в непогоду, аэродромные службы вывели специальную технику, чтобы чистить и обрабатывать реагентом ВПП и рулежные дорожки. Самолеты перед вылетом также начали обрабатывать противообледенительной жидкостью, сообщили в органах управления движением московской воздушной зоны. При этом власти Москвы и области сообщили, что непогода не привела к росту аварийности и заторам на дорогах.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, снег в первой половине октября в средней полосе России является не нормой, а аномалией.

Она отметила, что снег может выпасть и в сентябре, но это случается крайне редко.

«Устойчивый снежный покров обычно образуется в средней полосе в 20 числах ноября», – приводит слова специалиста «Российская газета».

Ноябрьская погода сохранится в центральной и северо-западной частях страны в первые дни этой недели. Температура воздуха будет ниже нормы на два-четыре градуса. «Это погода предзимья, как мы ее называем», – отметила Паршина.

В понедельник, 7 октября, в Москве днем температура воздуха составит +2...+4°С, также ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и небольшие осадки. Атмосферное давление ниже нормы – 743 мм рт. ст. Дождь будет перемешиваться с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега на провода. Синоптики не исключают, что в ночные часы на дорогах образуется гололедица.

В ночь на вторник температура опустится до -1°С, а днем поднимется до +6°С. Ожидаются небольшие осадки, порывы ветра местами увеличатся до 15 м/с. Атмосферное давление поднимется до нормального значения в 748 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков, со вторника в средней полосе России начнется потепление, а к выходным погода вернется к сентябрьским значениям.

Так, в ночь на 9 октября температура в столице не опустится ниже нуля и составит +1...+3°С, а днем +6...+8°С. При этом осадки не прекратятся – днем пройдут небольшие дожди. Также сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Погода в четверг и пятницу будет облачной, но, к счастью, ветер утихнет. В эти дни в светлое время суток ожидается +8...+14°С. При этом резко упадет атмосферное давление – до 744 мм рт. ст. в четверг и 742 мм рт. ст. в пятницу, 11 октября.

В выходные из-за облаков выглянет солнце, однако в городе пройдут небольшие дожди. Столбики термометров в конце недели будут показывать +10...+17°С.

Между тем в Гидрометцентре предупредили, что снежная зима с холодными температурами в этом году может наступить лишь в январе. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимние периоды в средней полосе России постепенно сокращаются, а летние — увеличиваются.

Так, за последние годы средняя температура в январе в Москве повысилась на 2 градуса. Кроме того, уменьшается промежуток времени между периодом с устойчивыми отрицательными значениями температуры и периодом с устойчивыми положительными показателями, заключил метеоролог.