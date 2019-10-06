Расстрел в баре в Канзасе: четверо погибли

В американском городе Канзас-Сити в штате Канзас неизвестный расстрелял посетителей текила-бара: в результате стрельбы четверо погибли, еще пять человек получили ранения.

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Как сообщил журналистам официальный представитель департамента полиции Канзас-Сити Ти Джей Томасик, сообщение о происшествии поступило в 1.27 в ночь с субботы, 5 октября, на воскресенье. Прибывшие на место сотрудники сил правопорядка обнаружили четверых погибших и пятерых раненых — их отправили в близлежащие больницы.

Все четверо погибших — латиноамериканского происхождения: одному было около 50-ти, другому — около 30-ти, еще двоим — в районе 20-ти лет, пишет местный новостной ресурс 41KSHB Kansas City. В общей сложности, по оценке полиции, в заведении находились 40 человек.

Преступник сбежал: по словам полицейских, у них нет описания, которое позволит хотя бы назвать подозреваемого или подозреваемых.

«Мы даже не знаем, сколько их», — сказал Томасик, выступая перед журналистами. Мотивы стрелка неизвестны — сейчас ясно только то, что он вошел в маленький бар на углу Десятой и Сентрал-Авеню и открыл огонь. Полицейские выясняют, не предшествовал ли массовому расстрелу конфликт в баре, в результате которого стрелок мог уйти и вернуться с оружием. По сообщению 41KSHB Kansas City, в 8.30 по местному времени в воскресенье сотрудники правоохранительных органов еще оставались на месте происшествия.

Стрельба в баре раздалась через несколько часов после того, как в округе Уайндотт, относящемся к Канзас-Сити, в своем доме был убит из огнестрельного оружия сотрудник департамента шерифа. По информации издания, стрельба раздалась примерно в 19.50 по местному времени. Жертвой убийцы стал мужчина в возрасте более 50-ти лет, проводивший дома свой выходной. В преступлении полицейские подозревают человека, позвонившего из дома по номеру 911 и сообщившего о происшествии.

Пока не известно, связаны ли два инцидента в Канзас-Сити между собой.

Массовые расстрелы в США происходят практически каждый месяц — только в августе 2019 года подобные инциденты унесли жизни 53 человек, причем три из них оказались сопряжены с большим числом жертв.

В начале августа один за другим последовали массовые расстрелы людей в Эль Пасо в Техасе, а затем в Дейтоне, штат Огайо.

3 августа стрелок вошел в гипермаркет Walmart в Эль Пасо и начал методично расстреливать покупателей магазина из винтовки — в результате погибли 20 человек, 26 получили ранения. Позже массовый расстрел полицейские квалифицировали как преступление на почве ненависти: стрелок, 21-летний уроженец города Аллен, штат Техас, заготовил манифест, а следователям заявил, что его целью было застрелить как можно больше покупателей мексиканского происхождения.

Это же подтверждали и рассказы очевидцев происшествия. В частности, посетительница магазина по имени Ванесса Санчес сообщила на канале ABC News, что видела, как преступник прицельно расстреливал людей, загнанных в угол. «Одна вещь, которую я никогда не забуду — это то, как он вошел в Walmart, очень уверенно, — призналась женщина ведущему новостной программы Тому Лламасу. — У него была миссия».

В ту же ночь — с 3 на 4 августа — чрезвычайное происшествие произошло в Дейтоне, штат Огайо: тем стрельбу на оживленной центральной улице открыл посетитель одного из баров, в результате чего погибли девять человек, двадцать семь получили ранения. Сам стрелок был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими.

Позже выяснилось его имя — Коннор Беттс. Стрельбу он вел из винтовки калибра 223, купленной в интернете. Кроме того, у него была и еще одна винтовка, приобретенная напрямую. Кроме того, полиция обнаружила еще двух жертв Коннора Беттса — его родная сестра и ее друг были найдены застреленными в машине. Мотивы обоих его преступлений неизвестны.

Третий крупный массовый расстрел августа 2019 года произошел 31-го: тогда на дороге между городами Мидлэнд и Одесса на западе Техаса был застрелен сотрудник дорожной полиции, попытавшийся остановить автомобиль Honda, нарушивший правила движения.

Подозреваемый продолжил путь из Мидлэнда в Одессу, по дороге застрелив еще одного человека на шоссе, по прибытии в город бросил автомобиль, похитил почтовый грузовик, убив водителя, и продолжил расстреливать людей на ходу уже из грузовика. Это продолжалось до тех пор, пока полицейские не зажали автомобиль на парковке у одного из городских кинотеатров и не ликвидировали преступника. Всего в результате инцидента погибли семь человек, семнадцать были ранены.