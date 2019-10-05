Зонтик, палка, камни: МЧС рассказало, как защититься от собак

Сотрудники МЧС рассказали о способах, которые могут предотвратить нападение собаки.

«Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, спасатели утверждают, что защитой могут послужить зонтик, камни, палки. Их следует использовать, «одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих».

Если и это не помогает, то можно спровоцировать собаку на укус, предварительно обмотав плащом или пиджаком предплечье и руку. Когда собака укусит, ее следует сильно ударить по верхней челюсти. В ведомстве напоминают, что у собак несколько болевых ночек — нос, пах и язык.

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«Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства», — написали в МЧС, добавив, что необходимо в обязательном порядке обратиться в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи.

«Поставьте в известность о случившемся милицию и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес владельца собаки», — заключили спасатели.

Тем временем кинологи не совсем согласны с этой инструкцией.

Так, президент Гильдии каскадеров и экс-президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК сказал, что вероятность того, что команды, сказанные твердым голосом разъяренной собаке, помогут ее отогнать, крайне мала.

Он отметил, что животное может и не знать этих команд. По его словам, все зависит от породы. «Если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете «нельзя», он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю», — считает Иншаков.

Вместе с тем президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский назвал и другие способы защиты.

«Можно достать зонтик, резко раскрыть его, и собака остановится. Можно брызнуть парфюмом. Если есть перцовый баллончик, вообще идеально. Можно поднять руки вверх с пакетом [продуктов, например], увеличив рост. Собаку можно испугать. Все собаки оценивают размер», — сказал Уражевский. По его словам, собаки не станут нападать на что-то большое.

«Еще можно встать спиной к забору, тогда собака не сможет зайти сзади или встать на что-то высокое, например, забраться на машину. Ни в коем случае нельзя бежать, надо остановиться. Собака, как правило, тоже останавливается», — предупредил собеседник СМИ.

Ранее был утвержден список потенциально опасных пород собак. Изначально их было свыше 70, но впоследствии перечень был сокращен, и в нем остались 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

Отмечалось, что у этих собак генетически детерминированные качества агрессии и силы, из-за чего они представляют потенциальную опасность для людей.

По словам Владимира Уражевского, эти породы требуют тщательной профессиональной подготовки и внимательности владельцев при их воспитании.

«В целом там есть здравое звено. Мы [кинологи] согласны со списком. Эти породы требуют особой подготовки, надо быть более внимательным при воспитании», — рассказал кинолог в беседе с «360».

Однако он подчеркнул, что не существует опасных пород собак, все, по его словам, зависит от их воспитания.

Между тем с 1 января 2020 года в силу вступит закон, запрещающий выгуливать таких собак без поводка и намордника. Кроме того, владельцы этих животных должны устанавливать у входа на свою территорию предупреждающие таблички.

Кинолог Владимир Уражевский отметил, что этот закон требует доработок, так как остаются вопросы, связанные с бездомными собаками. «Основное количество укусов от бездомных собак либо от животных, которые проживают на каких-то базах автомобильных, строительных», — обратил внимание специалист.