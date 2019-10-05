Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку

В Подмосковье правоохранители обнаружили тело 17-летней девушки с множественными колотыми ножевыми ранами. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают все обстоятельства трагедии. Между тем, пишет телеканал РЕН ТВ, жертвой стала студентка МГТУ им. Баумана. Тело девушки в частном доме в подмосковном Домодедове обнаружила ее сестра — она и обратилась в правоохранительные органы. По данным СМИ, родители в день убийства дочери были в отъезде.

Телеканал уточняет, что на месте происшествия были зафиксированы следы борьбы, а на теле студентки — следы удушения. Эту информацию подтверждает портал Vdomodedovo.info, который сообщает, что на шее убитой был ремень.

По непроверенной информации, злоумышленник нанес жертве два ножевых ранения, а затем перерезал ей горло.

Как сообщает РЕН ТВ, девушку мог убить ее знакомый, которого она сама впустила в дом. Жертва росла в состоятельной семье — дома у нее находились деньги и ценные вещи, однако ничего из этого не пропало. «Все знали, что родители у нее уехали. Может, и решили ограбить, пока девчонка дома одна. Или вообще домой привела знакомого, а тот ее убил», — сообщил один из соседей сайту kp.ru.

«Это очень светлая девушка. Даже поверить невозможно в то, что ее нет. [Она] — душа компании. Очень воспитанная, умная девочка. Училась на одни «пятерки». Даже не представляю, кому она могла помешать», — заявил порталу один из знакомых убитой.

Похожая трагедия ранее случилась в подмосковной Балашихе. Как сообщали в Следственном комитете, около 17:00 1 октября 2019 года 15-летняя школьница вышла из дома на прогулку, однако так и не вернулась. Уже вечером ее родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении. Силовики развернули оперативные поиски подростка.

Тело девушки нашли на следующий день на территории заброшенной военной части в микрорайоне «Заря» — у жертвы зафиксировали травму в области головы. Кроме того, следователи изъяли с места происшествия несколько пластиковых бутылок и стаканов, игральные карты, а также веревочную лестницу и три кирпича.

По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего подростка. 2 октября его доставили в следственный отдел, где юноша признался, что в ходе возникшего конфликта случайно убил подругу. Подростка поместили под стражу — в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Оба из благополучных семей. В тот вечер дочка не пришла домой, и мама заявила в полицию о розыске. Тем временем подростки гуляли по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились. Парень сначала душил жертву, а потом ударил несколько раз кирпичом по голове», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Между тем, по данным РЕН ТВ, мать погибшей школьницы — гендиректор одной из фирм в Балашихе, а ее отец — юрист. Второй уже пообещал, что сделает все, чтобы убийца его дочери не ушел от наказания.

Трагические события шокировали и администрацию школы, в которую ходили подростки. Педагоги не думали, что их ученик может проявить такую агрессию — в школе он проявлял себя исключительно с лучшей стороны.

Положительно юношу характеризуют и его соседи: по их словам, у него не было вредных привычек, школьник всегда здоровался, помогал с тяжелыми пакетами, а также придерживал двери.

Между тем известно, что 15-летняя жертва тратила все свое свободное время на музыку. Девушка следила за творчеством отечественных исполнителей. Ее фаворит — коллектив 5sta Family. Школьница даже успела лично познакомиться с солисткой популярной группы Ольгой Засульской. «Да, я помню такую девочку. О боже. Какой ужас. Очень жаль. Это ужасно просто. Я не знаю, что сказать. Мне очень жаль ее семью. Я могу только соболезнования выразить», — отметила в свою очередь исполнительница.