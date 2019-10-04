Была готова к аресту? За что Иран задержал российскую журналистку

Заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан прибыл в МИД России в связи с задержанием в Иране российской журналистки Юлии Юзик. Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что посла Исламской республики Иран вызвали, чтобы прояснить, за что именно была задержана россиянка и обеспечить ее права. Через свое доверенное лицо иранский посол в РФ Мехди Санаи подтвердил, что Юлию Юзик вскоре освободят.

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Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, женщину задержали в Тегеране, чтобы получить от нее показания «по ряду возникших вопросов». При этом власти РФ или Ирана не стали раскрывать подробности.

О задержании Юзик стало известно 4 октября. Как сообщили ее близкие, журналистка прибыла в Тегеран 29 сентября по делам — по частному приглашению. По прилету правоохранители изъяли у нее паспорт, не объяснив причины — позже, 2 октября, к женщине в отель пришли представители властей. Связаться с Москвой ей удалось только накануне вечером. Как сообщил ее бывший супруг Борис Войцеховский, разговор с Юзик продлился не больше минуты.

«Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это — лет 10, минимум», – написал он в соцсетях.

После сообщений о задержании Юзик в МИД РФ прокомментировали ситуацию — там отметили, что россиянка не проинформировала посольство РФ о своем визите в Тегеран и изъятии у нее паспорта в тегеранском аэропорту. Власти Ирана, в свою очередь, официально не уведомляли посольство РФ об инциденте.

Юзик и ранее работала в Иране. Ее мать в беседе с «Московским комсомольцем» сообщила, что женщина несколько месяцев была сотрудницей тегеранского издательского дома.

«Тот же работодатель ее вновь пригласил. Иранская сторона прислала приглашение и полностью оплатила дорогу и проживание. Юля это приглашение приняла и в воскресенье села в самолет», — пояснила женщина.

Что касается визита в Израиль, то в последний раз Юзик въезжала в эту страну 13 лет назад. С тех пор она уже несколько раз ездила в Иран. В связи с этим информация о том, что проблема могла заключаться в израильской визе журналистки, вызывает сомнения.

Друг Юлии, который общался с ней, в том числе, по поводу работы, рассказал «Газете.Ru», что около года назад журналистка поехала в Иран, «где работала на очень ортодоксальном исламском телеканале». «При этом как минимум один раз ее уже задерживали – насколько я знаю, тогда это произошло, поскольку власти страны подозревали, что она якобы не совсем лояльна иранскому режиму», – рассказал собеседник.

По его словам, Юзик подозревала, что и в этот раз ее могут задержать, поэтому, уезжая, она оставила свои данные от страницы в фейсбуке и другие экстренные контакты младшей дочери.

Как пояснил собеседник «Газеты.Ru», Юзик согласилась работать на иранский телеканал, поскольку хотела вернуться в профессию. Тема Ближнего Востока ей понятна и близка, и она была рада принять интересное предложение.

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов уверен, что Юзик действительно отпустят в ближайшее время.

«Я очень сомневаюсь, что Иран сейчас будет идти на открытую конфронтацию с Москвой. Очень сомнительно, что дело дойдет до ареста и тем более тюремного срока в 10 лет. В целом российские журналисты работают в Иране достаточно свободно благодаря хорошим отношениям между нашими странами», – сказал он «Газете.Ru».

Что касается израильской визы, то эксперт сомневается в том, что она могла стать причиной задержания журналистки.

«Значит, там есть какие-то другие обстоятельства, о которых умалчивают иранская и российская стороны. Возможно, кто-то прочитал ее книги о теракте в Беслане и террористках-смертницах, и может быть, у кого-то из иранских чиновников это вызвало негативную реакцию. Максимум, что могут в таком случае сделать – депортировать и на определенный срок закрыть въезд в страну», – уверен политолог.

Эксперт признает, что работать журналистом в Иране непросто. Так, по данным международной организации «Репортеры без границ», за 30 лет после исламской революции, с 1979 по 2009 года, в стране было задержано 860 журналистов. Четырех из них приговорили к смертной казни, правда, эти случаи произошли в первые годы исламской революции, когда цензура, по словам Ибрагимова, была жесточайшей. Сейчас ситуация в Иране не такая напряженная, хотя власти продолжают следить за работой корреспондентов – отечественных и зарубежных. Так, иранские правоохранители особенно внимательно отнесутся к освещению ядерной программы в стране, а также жизни населения.

В 2003 году Юлия Юзик выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах, которая была переиздана в девяти зарубежных странах, а также книгу «Бесланский словарь». Среди ее журналистских материалов – репортаж о том, как она несколько дней служила в израильской армии.