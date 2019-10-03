Насиловала и снимала: как пенсионерка издевалась над внучкой

В Санкт-Петербурге завели еще одно уголовное дело против 64-летней пенсионерки, которая является фигурантом дела об истязании пятилетней внучки. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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Следователям удалось установить, что пенсионерка изготавливала порнографические материалы в квартире на Невском проспекте — в качестве действующего лица на видео фигурировала ее малолетняя внучка. Впервые о злодениях петербурженки стало известно в апреле 2019 года. Тогда ее принудительно доставили из Краснодара в Санкт-Петербург после возбуждения уголовного дела о сексуальном насилии над малолетней. Женщину поместили в СИЗО, где она и находится на данный момент.

По версии регионального следкома, в 2011 году она совершила насилие над своей пятилетней родственницей, а также делала ее интимные фотографии для последующей продажи.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста» и статье 242 УК РФ «Незаконный оборот и изготовление детской порнографии или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Между тем, как выяснило издание «Фонтанка.Ру», о преступлениях пожилой женщины в полицию сообщила мать малолетней россиянки. Это произошло после того, как она обнаружила обнаженные снимки дочери и ужаснулась им.

Отметим, что в апреле 2019 года в Астрахани завершился судебный процесс в отношении двух депутатов областной думы, а также их 20-летней сообщницы, которых осудили за педофилию.

Как установил суд, в период с 2017 по 2018 год 53-летний и 56-летний политики совершили 78 эпизодов насильственных действий и действий сексуального характера в отношении детей. Все происходящее они снимали на фотоаппарат и видеокамеру. Об инциденте правоохранители узнали только 10 марта 2018 года — в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что в соседнюю квартиру часто приходят несовершеннолетние, а после оттуда издаются странные звуки, похожие на стоны.

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, один из осужденных заперся в квартире и попытался сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Однако вскоре его задержали правоохранители. Как выяснили следователи, политик снял квартиру в марте 2017 года и после стал водить туда малолетних школьниц.

Вторым фигурантом дела стал его коллега, которого мужчина приглашал в свое жилище и предлагал вступить в интимные отношения с несовершеннолетними девочками.

В квартире злоумышленника были обнаружены видеокамеры, фотоаппарат, ноутбуки, а также 15 дисков с уже отснятой детской порнографией. Следствие установило, что перед съемками и насилием девочек заставляли выпивать алкоголь. Отсмотрев видеозаписи, удалось установить личности 10 жертв насильников, которым было от восьми до 17-ти лет. Выяснилось, что они получали деньги за интимную связь с жителями Астрахани. В дальнейшем стало известно, что жертвами были и малолетние мальчики в возрасте восьми и 12-ти лет.

Злоумышленников и их 20-летнюю сообщницу, которая находила жертв для насильников, арестовали. Им предъявили обвинения по части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а также еще по трем статьям УК РФ. В январе 2019 года обвиняемых лишили членства в партии «Единой России».

«Они подозреваются в вопиющем преступлении против детей. Я сама являюсь матерью и бабушкой и могу сказать. Это преступление аморально и бесчеловечно. Мне стыдно, что когда-то они были связаны с фракцией и были депутатами. Самое малое, что мы можем сделать, это выгнать их из партии», — отмечала глава фракции «Единая Россия» в астраханской думе.

В итоге суд приговорил 53-летнего депутата к 24 годам колонии строгого режима, а его коллегу — к 16 годам. 20-летняя сообщница политиков получила 12 лет колонии. Инкриминируемую вину злоумышленники так и не признали.