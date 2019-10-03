Карты и три кирпича: 15-летний школьник убил сверстницу

В подмосковной Балашихе задержан 15-летний юноша, который подозревается в убийстве сверстницы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

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По предварительным данным ведомства, 15-летняя потерпевшая отпросилась у родителей погулять 1 октября 2019 года, однако домой так и не вернулась. Вечером мать девочки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери — оперативно были организованы поиски ребенка.

Тело школьницы правоохранители обнаружили на следующий день на территории заброшенной военной части в микрорайоне «Заря» — у девочки была травма в области головы.

Также группа криминалистов изъяла с места происшествия несколько пластиковых бутылок и стаканов, игральные карты, веревочную лестницу и три кирпича.

Тем временем по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний одноклассник потерпевшей. Юношу доставили в следственный отдел, где он рассказал, что в ходе возникшего конфликта случайно убил подругу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении школьника под стражу.

Ранее, в мае 2019 года, в поселке Большевик города Вольска стало известно об еще одном инциденте. Там 14-летний ученик школы №4 поднялся на второй этаж здания и бросил бутылку с горючей смесью в класс, где находились другие ученики и преподаватель, Затем он швырнул еще одну зажигательную смесь в коридор. Тем не менее оба предмета не загорелись. После этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове убежал с места преступления — пострадавшую девочку удалось спасти, ее доставили самолетом в Саратов.

Мальчика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. На заседании суда, где ему избирали меру пресечения, он заявил, что своим поступком хотел обратить внимание на проблемы в школе.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — рассказал подозреваемый на первом заседании суда.

Как стало известно телеканалу НТВ, подросток с 2017 года стоит на учете у психиатра. Из-за неадекватного поведения подростка перевели на домашнее обучение. В тот день он пришел в школу сдавать экзамены. Между тем перед преступлением подросток писал в соцсетях, что хочет отомстить семье, учителям и прославиться.

Еще одних школьников будут судить за расправу над 17-летней знакомой в Нижнеудинске. Юноши 17-ти и 15-ти лет убили девушку, чтобы не возвращать ей долг. По данным регионального Следственного комитета, школьница бесследно исчезла вечером 6 декабря 2018 года. На протяжении восьми дней ее искали сотрудники правоохранительных органов, а также родственники и местные жители. 14 декабря труп подростка нашли в кустах близь реки Уда — на теле были многочисленные колото-резаные раны.

По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков 15-ти и 17-ти лет. В ходе допросов молодые люди сознались в содеянном и рассказали, что потерпевшая одолжила своему знакомому около 60 тыс. рублей. Однако юноша не захотел отдавать долг и предложил своему 15-летнему товарищу решить проблему. Обманом они заманили девушку домой к должнику, где нанесли ей множественные колото-резаные ранения, а затем спрятали тело.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

Между тем, как сообщало местное издание Nudinsk24, обвиняемому, который одолжил деньги, они потребовались для того, чтобы сделать ставку на тотализаторе. Через некоторое время девушке потребовались деньги, чтобы помочь отцу, который проживает в другом городе.

После этого она попросила знакомого вернуть ей денежную сумму, однако на тот момент денег у него не было. 6 декабря вместе с 15-летним другом он пригласил одноклассницу к себе домой, заявив, что хочет лично передать долг и зарезал девушку.

Как сообщал портал Nudinsk24, у местных жителей была версия, что скрывать следы преступления им якобы помогала мать 17-летнего школьника. Она заворачивала тело убитой в полиэтиленовые мешки, после чего вместе с обвиняемыми вывезла труп на берег реки Уда.

Также, как выяснило РИА «Новости», оба молодых человека никогда не состояли на учете в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних, а также имеют положительные характеристики из школы.