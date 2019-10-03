Опускают в унитаз и дерутся за деньги: что происходит в школах

Столичный Следственный комитет возбудил дело по факту издевательств подростков, обучающихся в школе №1536, в отношении ученика младших классов. Потерпевший является певцом ансамбля Народного артиста РФ Ильи Резника, а также актером многих ТВ-передач, сообщила классный руководитель мальчика Наталья Любарская.

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Об инциденте стало известно 1 октября, когда в сети было опубликовано видео избиения ребенка. На ролике видно, как группа школьников опускает семиклассника головой в унитаз.

Кроме того, на видео запечатлено, как парни толкают младшеклассника со словами: «Давай, иди, пупсик!». После случившегося, по словам матери потерпевшего, ее сын пришел домой в слезах.

«Он сказал, что классный руководитель ему сказала: «Ты больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будешь, так и передай своим родителям», — сообщила женщина телеграм-каналу Life Shot.

Против предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Проверку инцидента запустили в Департаменте образования и науки Москвы, а также в столичном МВД: представители органов совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав устанавливают причины произошедшего, рассказала директор школы №1536 Марина Акатова. Она также отметила, что на данный момент с предполагаемыми злоумышленниками, а также пострадавшим учеником школы и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог.

«Как только стало известно о произошедшем, администрация школы незамедлительно сообщила родителям ребят и в компетентные органы. Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения», — сообщила Акатова РИА «Новости».

В то же время главк МВД Москвы запустил проверку по факту другого инцидента с издевательствами в отношении школьников. Так, учеников столичного учреждения №97 застали за организацией «бойцовского клуба» — в нем младшеклассники сталкивались в драках, в то время как подростки постарше ставили на них деньги, пишет телеграм-канал Baza.

О происшествии стало известно 3 октября после того, как одна из учениц показала своему отцу видео, на котором была запечатлена одна из драк детей. На ролике видно, как младшеклассники наносят друг другу удары по разным частям тела — все это сопровождается нецензурными ругательствами и одобрительными воскликами несовершеннолетних зрителей.

По предварительнным данным, ученики старших классов предлагали младшеклассникам, преимущественно 12-ти и 13-ти лет, биться друг с другом. В драках участвовали не только ученики учреждения №97, но и близлежащих школ. Сами подростки, занимающиеся организацией «бойцовского клуба», делали ставки.

Победитель боя якобы получал денежное вознаграждение, а проигравший уходил с травмами. Между тем руководство школы №97 уверяет, что никаких организованных битв в стенах школы не было — по словам директора, на видео, которое было опубликовано в сети, запечатлена рядовая драка между учениками. Ставки из школьников никто не делал, подчеркнула глава учреждения.

При этом родители учеников утверждают, что подобное в стенах школы происходит регулярно. Дети организовывали драки в лесополосе, поэтому об их времяпрепровождении никто долгое время не знал.

Не менее ужасающий инцидент с участием школьников произошел в Челябинске. Там 17 июня 2019 года группа подростков истязала мальчика с детским церебральным параличом, обвинив его в том, что он якобы воспользовался чужим полотенцем без разрешения, сообщает портал 74.ru.

В день происшествия школьники в возрасте от 13 до 16 лет пошли купаться в карьер. Поплавав, дети заподозрили мальчика-инвалида в том, что он вытерся чужим полотенцем, когда вышел из воды — за это его повалили на землю и начали бить ногами. Другие подростки снимали инцидент на видео — все засмеялись, когда избитый школьник упал без сознания на землю.

«Мы в курсе драки и в шоке от случившегося. Там были наши ученики. Мальчик, которого избивают, тоже когда-то у нас учился, поэтому все они знакомы. Мы от них не ожидали такого, особой агрессии в школе дети не проявляли», — рассказывал замдиректора местной школы.

Правоохранительные органы запустили проверку по факту происшествия и установили личности предполагаемых злоумышленников. Тем не менее ответственность за произошедшее понесли только родители — их поставили на учет в органы опеки.