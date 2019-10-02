Принял за животное: как охотник подстрелил священника

В Оренбургской области в лесу Зилаирского района во время охоты местный житель ранил священника, приняв его за крупного хищника. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД.

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По данным источника «Интерфакса» в ведомстве, ЧП произошло во вторник, 30 сентября 2019 года. В тот день 59-летний охотник прогуливался по лесу, а затем, услышав шевеление, выстрелил в сторону кустов. Мужчина посчитал, что к нему приближается крупное животное. Однако пуля попала в ногу 64-летнему священнику — мужчине потребовалась госпитализация.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что у жителя Сибая было разрешение на ношение оружия и охоту. По факту инцидента начата проверка. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Тем временем 11 сентября стало известно об еще одном несчастном случае на охоте. ЧП произошло в лесу в Дятьковском районе Брянской области. Как рассказал местный житель порталу «Провинция.Ру», в двух километрах от города Дятьково в месте, где собираются грибники, охотник случайно застрелил местного жителя, приняв его за кабана.

Между тем, как сообщили знакомые погибшего, предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления, оставив раненного мужчину умирать в лесу.

Близкий друг погибшего рассказал, что его товарищ в последнее время был очень грустный и рассеянный — он предполагает, что у мужчины была депрессия. Чтобы хоть как-то улучшить свое эмоциональное состояние, он гулял в лесу — собирал грибы и ягоды. В тот день в Дятьково он поехал вместе со своей матерью. «В лесу женщина ушла подальше от сына. Возможно, это и спасло ее, и она не стала мишенью для охотника. А вот ему не повезло», — пояснил друг погибшего.

По его словам, после того, как в грибника выстрелили, он был еще жив и находился в сознании. Он сам позвонил в службу спасения, однако скончался до приезда медиков.

Между тем после ЧП сотрудники полиции останавливали автомобиль предполагаемого злоумышленника. У него нашли ружье, однако мужчина заявил, что на охоте не был. Он сказал, что просто катается. Разрешение на оружие у него имелось, поэтому стражи порядка его отпустили. Уже на следующий день, когда за ним приехали следователи, стрелок сознался в совершенном преступлении. Ему предъявили обвинение по статье 109 УК РФ «Убийство по неосторожности».

20 апреля 2019 года еще одна трагедия произошла в районе деревни Трещетино Лихославльского района. По данным следствия, двое мужчин охотились на птиц. 31-летний охотник во время стрельбы по дичи из гладкоствольного ружья нечаянно попал в своего 49-летнего приятеля. В результате огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Как выяснил портал «Tver News», по подозрению в совершении преступления был задержан старший участковый уполномоченный Калашниковского отдела полиции ОМВД России по Лихославльскому району. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». С мужчины взяли подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.

Ранее, 29 января 2019 года, житель Ленинградской области случайно убил на охоте друга, приняв его за зверя, а впоследствии потерял труп в лесу. Об этом сообщал портал «Inforeactor». По данным местного СМИ, в тот день мужчины отправились на охоту в лесной массив в Волховском районе. Они разъехались на снегоходах в разных направлениях. После этого 42-летний охотник заметил силуэт среди деревьев. Решив, что на него движется животное, он несколько раз выстрелил из винтовки. Однако, подъехав к телу, он понял, что подстрелил своего 38-летнего товарища — тот скончался от полученных ранений на месте.

Испугавшись, мужчина скрылся с места ЧП. Однако спустя некоторое время он решил вернуться к телу приятеля, чтобы затем сообщить его местоположение полиции. Тем не менее самостоятельно отыскать труп охотник так и не смог.

По данному факту правоохранители позже возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Убийство по неосторожности». Ему вынесли приговор в виде 1,5 лет условно — суд также обязал его выплатить родственникам потерпевшего 500 тыс. рублей.