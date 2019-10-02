Страдала больше месяца: как москвичка умерла после пластики груди

В Москве 31-летняя женщина скончалась после операции по коррекции груди. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Москве. По данным следствия, 28 августа москвичка обратилась в клинику, чтобы ей сделали пластику груди.

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Как сообщают СМИ, клиентка по имени Татьяна Пронина хотела увеличить размера бюста после кормления ребенка. Сразу после операции женщине стало плохо, ее доставили в ГКБ №1 с остановкой дыхания. В течение месяца врачи боролись за жизнь пациентки, однако ее состояние только ухудшалось.

В итоге медики диагностировали у пострадавшей синдром Ланса-Адамса – тяжелое заболевание, при котором у больного периодически останавливается работа сердца и дыхание, а также теряется мышечный тонус в ногах.

Кроме того, постоянная гипоксия привела к нарушению кровоснабжения и распаду тканей головного мозга женщины, пишет телеграм-канал «112». 1 октября пациентка скончалась.

По факту гибели женщины следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В течение первых шести месяцев этого года 87 из почти 1,5 тыс. клиник пластической хирургии на территории РФ лишились лицензии из-за нарушений обязательных требований. Причем более 60 из них действовали на территории Москвы и Подмосковья. Об этом «Газете.Ru» сообщали в пресс-службе Росздравнадзора.

Руководитель территориального органа ведомства по столице и области Андрей Плутницкий рассказал, что главной причиной лишения клиник разрешения на работу стало несоответствие требованиям безопасности. «В прошлом году было выдано 218 предписаний клиникам пластической хирургии. За полгода проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии», — пояснял Плутницкий.

Годом ранее в России действовало около 1,2 тыс. клиник пластической хирургии. В ходе проверок в почти 70% подобных медучреждений были выявлены нарушения обязательных требований. Так, врачи проверенных клиник не осуществляли наблюдение и лечение пациентов в круглосуточном режиме, в том числе при необходимости проведения им реанимационных мероприятий. Кроме того, в ряде медучреждений обязанности пластических хирургов выполняли медики другой квалификации.

По данным секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 2018 году шесть пациенток в России умерли вследствие неудачных пластических вмешательств. Как отмечают эксперты, проблема состоит в том, что российские клиники экономят на продукции и используют некачественные медицинские изделия при проведения пластических операций.

Главный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова отмечала, что летальные исходы при предоставлении услуг по пластической хирургии составляют от двух до пяти случаев на 90 тыс. вмешательств.

«Это напрямую связано с недостатком оборудования и наличия палаты реанимации и анестезиологического отделения. А это важно, так как у пациентов могут быть серьезные осложнения. Например, кровотечение или лекарственная непереносимость.

Немало случаев, когда, например, УЗИ бывает малоинформативно и необходимы иные методы обследования», — пояснила она.

Не меньшей проблемой является дефицит квалифицированных специалистов — при том, что профессия пластического хирурга сегодня является очень популярной. По мнению Мантуровой, необходимо сократить количество выпускников по этой специальности и ввести для будущих специалистов пятилетнюю ординатуру.

Громким случаем стала гибель в апреле прошлого года пациентки одной из столичных клиник. 32-летняя москвичка Екатерина Киселева хотела сделать пластику груди, ей провели операцию, однако в себя женщина так и не пришла. У погибшей остались несовершеннолетние сын и дочь.

По факту гибели женщины следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Мать погибшей рассказала журналистам, что о смерти дочери ей сообщили лишь через три часа после трагедии. В беседе с телеканалом «360» женщина отметила, что в штате клиники не было специалиста, который бы мог провести реанимацию пациента в экстренных случаях. Медцентр вернул родственникам Киселевой 157 тыс. руб, которые женщина заплатила за роковую операцию, а также добавила еще 50 тыс. в качестве моральной компенсации.