Не отходя от работы: полковник ФСБ брал взятки прямо на Лубянке

СМИ опубликовали новые подробности дела в отношении экс-начальника банковского управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. По версии следствия, полковник получал взятки от банкиров за «покровительство» через посредников прямо у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в кафе недалеко от места работы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы следствия.

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По одному из инкриминируемых полковнику эпизодов взяткодателем проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов. Как передает издание, Мазанов ежемесячно передавал борцу с коррупцией в финансовой системе страны $50 тыс. за «общее покровительство». Посредниками при этом выступали бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Ходжоян также выполнял обязанности советника владельца банка «Транспортный». Его главной обязанностью было решение проблем с правоохранительными и контролирующими органами. Он обратился к Горбатову с предложением быть «крышей» для банка. Тот сказал, что сам такую роль выполнять не сможет, и связал Ходжояна с Черкалиным.

Изначально банкир Мазанов предлагал платить полковнику Черкалину за конкретную работу, но тот настоял на ежемесячных выплатах. Ходжоян передавал деньги Горбатову у здания ФСБ, который, в свою очередь, затем отдавал их Черкалину, утверждает следствие. Эта схема продолжала работать с ноября 2013-го по февраль 2015 года. При этом когда банку понадобилась конкретная помощь от Черкалина, тот потребовал премию. Мазанов был вынужден согласиться и разово выплатил обвиняемому еще $100 тыс.

Дело в том, что в 2014-2015 годах Центральный банк России в ходе проверок деятельности КБ «Транспортный» порекомендовал руководству увеличить резерв на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб., поскольку банк неадекватно оценил уровень кредитного риска по некоторым заемщикам. Поскольку у банка не было возможности выполнить рекомендации ЦБ, Мазанов через посредников попросил полковника Черкалина решить вопрос с уменьшением суммы, чтобы деятельность банка не была парализована. Спустя несколько дней после обращения в КБ пришла новая проверка, которую провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. В результате сумму порекомендовали увеличить лишь на 522 млн руб.

Таким образом, согласно предъявленному полковнику обвинению, только от руководства банка «Транспортный» он получил взятку на общую сумму $850 тыс., или 52 млн руб. по курсу ЦБ.

Полковник Черкалин был арестован в апреле этого года. В ходе обысков правоохранители обнаружили в его квартирах деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. При этом большая часть средств хранилась в квартире, специально приобретенной для этого. В августе Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество семьи Черкалина. В иске заявлена собственность на 6,3 млрд рублей, в том числе пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными.

Расследованием дела занимается главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Кирилла Черкалина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК). Черкалин признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Что касается его подельников, то Михаил Горбатов дал показания на Черкалина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Летом 235-й гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Горбатова признали виновным в нескольких эпизодах махинаций в отношении владельца московского ломбарда. За денежное вознаграждение обвиняемый обещал избавить мужчину от уголовного преследования и вернуть дорогие швейцарские часы, изъятые правоохранителями в рамках обысков. По тому же делу пять лет условно получил и Арно Ходжоян.

Полковник Черкалин занимал должность начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России. Также он боролся с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.