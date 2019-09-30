«Повернись сюда, уродка!»: новое видео в деле сестер Хачатурян

К материалам уголовного дела об убийстве 57-летнего Михаила Хачатуряна приобщена видеозапись, которая зафиксировала его жестокое отношение к дочерям. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин.

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«Чудом сохранилось еще одно подтверждение издевательств отца. Данное видео издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщено к материалам уголовного дела», – пояснил юрист ТАСС. Телефон Хачатуряна, найденный рядом с его телом, стал одним из важнейших вещественных доказательств по делу.

Запись уже опубликована в сети. На видео, которое снял сам Хачатурян, он ругает дочерей за то, что они съели слишком много конфет и не выкинули фантики.

Ангелина, Крестина и их младшая сестра с испуганными лицами стоят у стены, отвернувшись от отца, который называет их тварями и уродками. В какой-то момент Михаил пинает младшую дочь, требуя, чтобы она смотрела на него.

Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян, рассказал, что сейчас сторона защиты продолжает знакомиться с материалами дела. По его словам, они подтверждают слова обвиняемых «о постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца». То, что у них были «установлены психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство в том числе», в таких обстоятельствах Липцер считает неудивительным, пишет сайт kp.ru.

Племянник Михаила Хачатуряна – Арсен – оправдал дядю за его отношение к дочерям. Он заявил, что на видео «ничего плохого не увидел», отметив, что мужчина просто дал «пинок под задницу», хотя девушки обвиняли отца в рукоприкладстве и избиениях. Арсен считает, что сестры довели отца до срыва, поскольку не слушались его.

«Он привел девочек и начал отчитывать за тот срач, который они организовали и который не убирали. <…> Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», — сказал он телеканалу «360».

Ранее адвокаты опубликовали личную переписку Михаила Хачатуряна с дочерью Ангелиной.

«О фальсификации речи не идет — вся переписка была взята из дела. Данные сообщения были в телефоне Хачатуряна, который находился в его комнате на момент смерти», — подчеркнул адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин «Газете.Ru».

В переписке мужчина отчитывал дочерей за неповиновение – предупреждая, что он возвращается домой, Хачатурян заявлял детям, что им лучше покинуть квартиру до его прихода. В противном случае Хачатурян грозился публично вступить с ними в групповую интимную связь. Кроме того, потерпевший неоднократно обзывал дочерей и угрожал им расправой.

«Вы, [проститутки], были проститутками, проститутками и сдохните», — гласит одно из сообщений отца. «Буду бить за все, убивать буду», — сказано в смс, датированном апрелем прошлого года.

В мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления в ГСУ СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по ст. 117 («Истязание»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Несмотря на то, что проверка подтвердила многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства со стороны мужчины, уголовное дело в его отношении возбуждено не было.

Адвокаты сестер подчеркнули, что решение СК не реабилитирует Хачатуряна, поскольку преступления, которые он мог совершить в отношении дочерей, уже перечислены в материалах уголовного дела об убийстве.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что на преступление девушек толкнули действия потерпевшего. Сторона защиты настаивает, что сестры убили отца, поскольку пытались защитить себя от продолжавшегося многие годы насилия. Сейчас девушки находятся под запретом определенных действий.

Адвокат одной из сестер Хачатурян Ярослав Бакулин сообщил «Газете.Ru», что судебный процесс в отношении девушек может начаться уже в середине ноября.

«Предполагаю, что дело передадут в прокуратуру в конце октября. От ее решения зависит судебный процесс — в лучшем случае он начнется в середине ноября. Мы ожидаем, что суд поменяет квалификацию, не увидев умысла на убийство, а лишь их намерение оградить себя от дальнейших посягательств со стороны отца», — пояснил юрист.

Если суд признает девушек виновными в убийстве, то тюремное заключение грозит только двум из них: психическая экспертиза показала, что младшая сестра была невменяемой во время совершения преступления, поэтому суд может отправить ее на принудительное лечение.