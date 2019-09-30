Октябрь с сюрпризом: что принесет погода

Синоптики рассказали, какая погода ждет страну в октябре. Россиянам она должна понравиться: в большей части регионов будет тепло — среднесуточная температура воздуха ожидается на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Уральском, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается температура, которая будет выше нормы на несколько градусов.

Как прогнозируют метеорологи центра погоды «Фобос», такое превышение климатической нормы будет сопровождаться неустойчивой погодой с частыми проливными дождями и низким атмосферным давлением — местами может быть порывистый ветер.

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На юге европейской территории России, на Среднем Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, юге Якутии и в устье Амура будет суше, чем обычно бывает в это время года. Наводнения в Приамурье больше не прогнозируются. «Уровень этой реки все еще выше опасных отметок, но притока дополнительных осадков не прогнозируется. Все равно это надолго затянулось, но в первой пятидневке октября такие высокие уровни там будут, а потом начнут снижаться», — рассказал Роман Вильфанд РИА «Новости».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что московский регион в октябре ждет ясная и теплая погода. Синоптики прогнозируют в начале месяца повышение температуры до +20°С. Она отметила, что температурный режим может вернуться в свою климатическую норму или превысить ее. «В октябре у нас в дневные часы бывает и +15°С, и +20°С. Оно может вернуться именно на такие градусы, да», — объясняла специалист.

Между тем Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «360» уточнял, что такое изменение температурного режима нельзя называть бабьим летом. «По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до +15°С. Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — отмечал синоптик. Он напомнил, что спрогнозировать реальную температуру можно не раньше, чем за два-три дня.

Тем не менее, по данным Гидрометцентра, новая рабочая неделя будет для москвичей теплой и влажной, а также временами ветреной. Благодаря образованию западных циклонов в центральный округ будут поступать воздушные массы, которые идут с Атлантики. Пик тепла ожидается в четверг, 4 октября, а вот в пятницу будет наблюдаться постепенное снижение температуры — атмосферное давление будет пониженным. Похолодание продолжится и в выходные.

Средняя температура месяца, по предварительным оценкам, будет близка к +12,4°С, что на 1,4°С будет выше климатической нормы.

Во вторник, 1 октября синоптики прогнозируют в Москве сильный ветер — до 12-17 м/с. Днем прогнозируется моросящий дождь и повышение температуры в Москве до +15…+17°С и до +12…+17°С в Подмосковье. Ночью ожидается дождь, в столице температура понизится до +11…+13°С, а по области +9…+14°С.

В среду, 2 октября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью москвичам следует ожидать понижение температуры — до +5…+7°С в городе и до +3…+8°С в области. Днем же столбики термометров поднимутся до +14…+16°С в Москве и +11…+16°С в Подмосковье. Ветреная погода сохранится — местами порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В четверг, 3 октября, ожидается приход обещанного октябрьского тепла. Днем москвичей порадуют +17…+19°С тепла и +15...+20°С в области, однако пройдет небольшой дождь и сохранится ветреная погода с порывами до 15 м/с. Значения средней суточной температуры в столичном регионе могут превысить климатическую норму на 5-6°С. Ночью похолодает до +11...+13°С в столице и +8...+13°С в Подмосковье.

Пятница, 4 октября, принесет дождь и температуру воздуха ночью +8…+13°С, днем +10…+15°С. И, наконец, в субботу, 5 октября, значительно похолодает, весь день ожидается дождь, температура воздуха в течение суток не изменится — +5…+10°С.

Однако не везде тепло вновь придет — к холоду следует готовиться жителям Ленинградской, Мурманской, Читинской и Амурской областей, а также в Карелии, Бурятии и на юге Хабаровского края. Также Вильфанд отметил, что точность месячного прогноза составляет 75%.