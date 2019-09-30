«Слишком сурово»: суд решает судьбу Устинова. LIVE

На следующий день после подачи апелляции на приговор, 19 сентября, Генпрокуратура попросила отменить арест Устинову.
Приговор Тверского суда был обжалован стороной защиты 18 сентября. По словам адвоката Дмитрия Чешкова, на видеозаписи задержания его подзащитного видно, что тот прогуливался у станции метро и не участвовал в митинге.
В понедельник, 16 сентября, Павел Устинов был осужден на 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ — суд признал его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. Актер вину не признал — сторона защиты утверждает, что мужчина стоял у станции метро и не участвовал в несанкционированной акции. Это должны подтвердить видеозаписи задержания, которые ранее суд не рассматривал.
По версии следствия, 3 августа на Пушкинской площади Устинов участвовал в митинге и выкрикивал лозунги. Потерпевший — боец ОМОНа Александр Лягин — с коллегами попытались его задержать, при этом мужчина стал оказывать сопротивление, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.
Павел Устинов в зале заседаний Тверского суда Москвы, 12 сентября 2019 годаЕвгений Одиноков/РИА "Новости"
Предоставленные записи были сделаны на митинге журналистом Василием Полонским и наблюдателем от Amnesty International Олегом Козловским. Ранее Тверской суд столицы на единственном заседании по существу 12 сентября отказался рассматривать эти две записи, поддержав позицию стороны обвинения.
Однако 26 сентября прокурор не стал возражать против приобщения записей.
Изначально стороны защиты и обвинения отказались еще раз рассматривать существующие доказательства по делу. Затем адвокат Устинова Дмитрий Чешков попросил суд приобщить к делу две видеозаписи, на которых с разных точек зафиксирован момент задержания подсудимого росгвардейцами на несанкционированной акции 3 августа.
Предыдущее заседание, которое состоялось 26 сентября, длилось всего час — суд отложил дальнейшее рассмотрение жалобы, чтобы решить вопрос о приобщении к делу ряда доказательств — в том числе видеозаписей, представленных защитой.
«Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей. В связи с этим заседание переносится на 10:00 мск 30 сентября», — пояснила судья Елена Иванова.
Заседание по рассмотрению жалобы пройдет в Мосгорсуде и начнется в 10.00.
Доброе утро, дорогие читатели. Мы начинаем онлайн-трансляцию по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор 23-летнему актеру Павлу Устинову — одному из фигурантов «московского дела». Ранее, по решению Тверского суда, он был осужден на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.