«Слишком сурово»: суд решает судьбу Устинова. LIVE

Предоставленные записи были сделаны на митинге журналистом Василием Полонским и наблюдателем от Amnesty International Олегом Козловским. Ранее Тверской суд столицы на единственном заседании по существу 12 сентября отказался рассматривать эти две записи, поддержав позицию стороны обвинения.

Однако 26 сентября прокурор не стал возражать против приобщения записей.