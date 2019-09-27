Палкой по голове: за что сибиряк закопал приятеля

В Новосибирске спустя 2,5 месяца поисков найдено тело 57-летнего местного жителя. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону. Как уточнили в ведомстве, с 13 июля 2019 года мужчина перестал появляться в своей квартире, расположенной в Ленинском районе Новосибирска. После этого его знакомые написали заявление в полицию о пропаже.

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Впоследствии следствие установило, что в начале июля 2019 года новосибирец вместе с 56-летним знакомым находился у своего дома на улице Пархоменко. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого младший приятель нанес оппоненту несколько ударов деревянной палкой по голове.

От полученных повреждений 57-летний сибиряк скончался на месте происшествия. После этого предполагаемый злоумышленник погрузил его тело в багажник автомобиля и отвез в район городской ТЭЦ, где впоследствии закопал.

Больше двух месяцев следователи пытались выйти на убийцу. Только в конце сентября они задержали 56-летнего знакомого жертвы — ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Между тем еще одно тело — пропавшей без вести женщины — нашли 25 сентября в Ленинградской области. Полиция, волонтеры и жители Ленобласти почти два месяца искали 49-летнюю Бэлу Воронину. Полиция не могла выявить ни следов злоумышленников, ни зацепок, где могла бы находиться россиянка.

По данным РИА «Новости», вечером 2 июля Воронина вышла из салона красоты на Шуваловском проспекте в городе Мурино, где работала мастером по маникюру. Она уехала на личной машине марки BMW. Женщина проживала одна, однако родственники быстро заметили ее исчезновение. Первым в полицию обратился ее сын — он не смог дозвониться до матери, а также не обнаружил ее дома. На парковке также не оказалось автомобиля пропавшей.

Затем тревогу забили и коллеги по работе, так как Воронина не вышла на очередную смену. Как установили правоохранители, в тот вечер женщина пошла на свидание с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете. Следователи начали просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы отследить маршрут, по которому она двигалась — на кадрах видно только, как Бэла садится за руль и уезжает.

Однако 30 августа 2019 года в убийстве случайно признались двое мужчин, которые были задержаны по подозрению в изнасиловании другой девушки. Как выяснилось, один из задержанных, 37-летний Роман, познакомился с Бэлой в соцсетях. Вскоре они договорились встретиться на съемной квартире. Там между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина перерезал горло Ворониной.

После этого он попросил своего знакомого Ислама помочь избавиться от трупа. Тело они засунули в чемодан, вынесли из квартиры и через несколько дней закопали в лесу.

Друзья и коллеги знали Бэлу как доброго и спокойного человека — никаких врагов у нее не было. В салоне красоты ее описывали положительно: к обязанностям относилась ответственно, никогда не опаздывала, а клиенты всегда были довольны, пишет РИА «Новости».

Трагически также закончилась история с пропажей 79-летнего жителя Пермского края. 23 сентября он вышел из дома в поселке Селянка Чусовского района и отправился в лес за вениками. Уже через два дня тело пенсионера обнаружили волонтеры. «Найден. Погиб. Просьба снять репосты, Соболезнования близким», — писали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой на странице в соцсети «Вконтакте». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» — его расследование продолжается.

25 августа заявление о пропаже пенсионера поступило и в новосибирскую полицию. Родственники 85-летнего Клавдия Мякишева заявили, что в тот день пожилой сибиряк ушел с участка в садовом товариществе «Ключи-4 Западные» и больше не объявлялся. Двери в дом остались открытыми. Тело пенсионера вскоре обнаружили недалеко от его участка. «Клавдий Григорьевич погиб, выражаем наши соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто ездил на поиск, помогал в сети и делал репосты», — отмечали в поисковом отряде «Лиза Алерт». После вскрытия тела выяснилось, что смерть пожилого мужчины не носила насильственный характер.