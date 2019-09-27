«Насилие — мягко сказано»: что творят российские священники

Одним из последних громких скандалов, в котором оказался замешан священник, разгорелся 25 сентября 2019 года. Тогда настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, воспитывавшего около 70 приемных детей, задержали по подозрению в многочисленных изнасилованиях несовершеннолетних, а также неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщалось на сайте Ленинского районного суда Оренбурга.

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По решению суда под арестом также оказались дочь и зять настоятеля — им предъявили обвинение по статье 127 УК РФ «Незаконное лишении свободы детей по предварительному сговору».

По информации издания Znak.com, о домогательствах со стороны батюшки правоохранителям рассказали семеро детей. Однако сам настоятель вину категорически не признает — по его словам, дети могли придумать эту историю.

Священника лишили опекунства над восемью воспитанниками — они уже переданы на государственное обеспечение, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Тем не менее некоторые из детей настоятеля остаются на его стороне. Так, по словам одной из воспитанниц, скандальная история произошла из-за того, что «папу кто-то сильно не любит». Девушка также сообщила, что незнакомые люди предлагали ей взятки за истории об отце, однако рассказывать ей было нечего, так как в семье все было «очень хорошо».

Еще одна приемная дочь отца Николая, прожившая рядом с ним все 16 лет жизни, также заявила телеканалу «360», что обвинения в адрес отца являются ложными. Девушка подчеркнула, что ни разу не испытала насилия или домогательств с его стороны.

Воздержаться от эмоций и не мешать следствию призвали и в РПЦ. «Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. Все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным», — уточнил представитель РПЦ Владимир Легойда.

Как «совесть общества» растлевала девочку

Ранее, в апреле текущего года, суд вынес приговор настоятелю Свято-Троицкого храма Вологодской области Алексею Мокиевскому. Его признали виновным в развращении 12-летней девочки. Как уточняли в региональном управлении СКР, недобросовестного батюшку задержали в октябре 2018 года. Тогда ему предъявили обвинение в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, а также в распространении материалов порнографического содержания.

«В изъятом у мужчины мобильном телефоне обнаружились снятые им самим фотографии обнаженной потерпевшей и иные фотоизображения с мест преступления. Переписка подсудимого с девочкой свидетельствует о целенаправленном развращающем воздействии на ребенка», — уточняли в Следкоме. В ходе допросов Мокиевский полностью признал свою вину. В результате его приговорили к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом буквально два года назад Мокиевский давал интервью порталу Cherinfo.ru, в котором называл церковь «совестью общества», к которой оно не прислушивается.

«Церковь я бы уподобил некой совести общества. У каждого совесть есть. А скажите, все ли слушают голос своей совести? Не все. Получается, церковь делает свою работу, но последнее решение за человеком. И если он может поступиться своей совестью, то уж, наверное, не совесть в этом виновата», — говорил священник.

Мокиевский также обращался к людям с призывом меняться в лучшую сторону и двигаться к нравственному оздоровлению: «Мы живем в благополучном обществе, и многие восприняли, что так всегда и будет. Поэтому зачем меняться? Но стоит только свершиться какому-нибудь потрясению, настоящей беде — церкви будут набиты людьми. У нас как тревога — так до Бога. И мы предупреждаем, что пока все хорошо, нужно меняться».

В конце прошлого года суд в Якутии разоблачил еще одного злодея в рясе, который под видом благородной цели просвещения детей занимался их совращением. В общей сложности бывшему директору Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаху Андрею Ткаченко предъявили обвинение в 87 эпизодах насилия над детьми, сообщила пресс-служба Якутской епархии.

Изначально Ткаченко вменялись всего два эпизода. Однако в сентябре 2018 года во время закрытого судебного заседания к делу были также приобщены материалы о еще 85 случаях насилия над детьми.

В результате, по решению суда, Ткаченко был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим семьям и пройти лечение у психиатра, передает «Интерфакс».

Зачем «бить детей по морде»

Жестокое обращение с ребенком стало причиной для скандала, случившегося в августе текущего года в Мариенбургской церкви города Гатчина Ленинградской области. Инцидент приобрел широкий общественный резонанс после того, как в сети появилось видео обряда крещения, который был проведен отцом Фотием – настоятелем Мариенбургской церкви.

На кадрах записи видно, как священник пытается насильно окунуть ребенка в купель, в которую тот не помещается. Малыш кричит, плачет и вырывается из рук батюшки, однако служитель церкви не обращает на это внимания.

«Он делал все с болью для ребенка. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели», — рассказывала «Фонтанке» мать ребенка Анастасия. Однако батюшка не отдал ей ребенка и посоветовал не лезть не в свое дело.

В результате крещения малыш, по словам матери, получил травмы. «У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», — заявила мать младенца.

По словам женщины, 11 августа ей позвонили из епархии и извинились за инцидент. «Я спросила у позвонившего: «Вы как считаете, на видео — это насилие или это нормальный обряд крещения?» и мне сказали: «Насилие — это мягко сказано», — отмечала Анастасия.

В то же время сам Фотий вину так и не признал. По его словам, он выполнял «священнический долг», передает «Фонтанка».

Иногда излишне грубыми могут показаться и шутки священнослужителей. Так, в конце августа 2019 года «бить детей по морде» предложил глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий (Смирнов – прим. «Газеты.Ru»). Свою рекомендацию родителям служитель дал в ходе разговора с воспитанником московского детского дома «Павлин», который поинтересовался, как отучить кого-либо от употребления нецензурной лексики.

Для решения вопроса священник предложил свою помощь в воспитательных моментах: «Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно. Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии».

При этом в РПЦ слова Смирнова восприняли как шутку. Как сообщает «Говорит Москва», за служителя вступился замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал его «добрым и отзывчивым» человеком.

Тем не менее, какими бы пугающими ни были истории с участием некоторых представителей духовенства, судить все духовенство по ним не стоит, считает заведующий Кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского университета Александр Дворкин.

«Нужно понимать, что в России священников – 20 тыс. человек. Поэтому на такое количество неизбежно попадаются люди, которые случайно стали священниками или же не справились с теми или иными искушениями», — заявил Дворкин «Газете.Ru».

По словам профессора, серьезную роль в нынешнем положении вещей сыграла и ситуация 90-х годов: «В то время в РФ массово открывались храмы, и нужно было срочно рукополагать людей. Тогда в церкви могли попасть люди без должной подготовки, даже без богословского образования. Но ведь семинарист за время обучения не только получает знания, но и живет церковной жизнью, а за ним наблюдают, чтобы понять, насколько он к этому готов».