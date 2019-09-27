«Доведены до крайности»: новая схватка с браконьерами в Приморье

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали суда с 262 рыбаками из КНДР на борту. Их подозревают в браконьерстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко. При осмотре и задержании они не стали оказывать сопротивления. По ее словам, у браконьеров обнаружены и изъяты около 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова. Подозреваемые доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

За последние 10 дней это уже второй случай массового задержания северокорейских браконьеров на территории России. 17 сентября в Японском море пограничники обнаружили две шхуны и 11 мотоботов КНДР, которые незаконно вылавливали рыбу в исключительной экономической зоне РФ.

На следующий день ФСБ опубликовала видеозапись задержания браконьеров. На кадрах видно, как с помощью сигнального пистолета правоохранители останавливают мотобот, а также запечатлен осмотр одной из шхун.

Кроме того, видно, как 10 лодок КНДР привязаны в ряд к российской шхуне, которая доставляет их в порт. В результате пограничники задержали 161 гражданина Северной Кореи, их конвоировали в Находку.

При задержании экипаж одной из лодок оказал сопротивление, напав с оружием на российских пограничников. Пострадали четверо военнослужащих, один из которых получил огнестрельные ранения, и шестеро северокорейских браконьеров. Позже один из доставленных в Находку нарушителей скончался. По факту нападения на пограничников следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

После инцидента в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп, которому выразили озабоченность. Российские дипломаты потребовали принять серьезные меры для недопущения подобных ситуаций впредь.

24 сентября в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю сообщили, что все задержанные граждане КНДР продолжают находиться на судах на рейде Находки. Начальник отдела дознания краевого управления ФСБ Владимир Краснов считает, что браконьеры решили оказать сопротивление при задержании, поскольку боялись конфискации судов и последствий этого на родине.

«Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытию грозит ответственность, по их законам, за утрату имущества», — пояснил Краснов в эфире телеканала «Россия 24».

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что инцидент не должен привести к ухудшению отношений между Россией и КНДР. По его словам, для многих северокорейских семей браконьерство является единственной возможностью выжить. При этом в своих водах они ведут себя аккуратнее.

«Я их не оправдываю ни в коем случае, но я бы не хотел, чтобы инцидент перекидывали на отношения стран. Раздрай между нами и Северной Кореей пойдет на пользу очень многим, причем эти «очень многие» отнюдь не друзья России», — сказал он.

Причины, по которым власти РФ стали чаще задерживать браконьеров из Северной Кореи, могут быть связаны с бедностью в самой КНДР, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Возможно обострение социально-экономических проблем в Северной Корее, приводящее к тому, что рыбаки идут на нарушение экономических зон России, пытаются ловить там, где им не положено, ведут себя ожесточенно, то есть они доведены до крайности», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Кроме того, Россия могла усилить контроль за границами и защиту экономических интересов. В связи с этим пограничники стали пресекать все попытки браконьерства в водах РФ со стороны сограждан или иностранцев, заключил эксперт.