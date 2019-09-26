Тело в чемодане: как мужчина избавился от бывшей

В Калмыкии задержан житель города Элиста, который предположительно убил свою сожительницу, а затем расчленил и вывез ее тело в лесополосу в чемодане. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по республике Калмыкия.

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Заявление об исчезновении женщины поступило в отделение 14 сентября 2019 года. Как сообщили ее родственники, пропавшая не выходила на связь в течении трех дней.

«Учитывая, что потерпевшая занималась предпринимательской деятельностью и не высказывала намерения на длительное время покинуть место своего постоянного пребывания, следствие пришло к выводу о совершении в отношении нее преступления», — сообщили в СК.

По факту случившегося следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». На следующий день тело женщины было обнаружено — расчлененный труп лежал в зарослях камыша в районе поселка Улан-Эрге Яшкульского района.

По горячим следам правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого убийцы женщины — им оказался 37-летний уроженец Узбекистана. Отследить мужчину удалось по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали, как он заходит в подъезд женщины, а спустя час выходит из него с большим чемоданом и садится в такси.

По информации портала «Регион онлайн», ранее предполагаемый убийца и жертва состояли в романтических отношениях на протяжении нескольких лет. Однако несколько месяцев назад женщина решилась на расставание с сожителем — причиной стали систематические избиения с его стороны. Кроме того, мужчина также регулярно отбирал у возлюбленной деньги.

О происходившем знала сестра погибшей. Женщина также рассказывала родственнице, что экс-приятель преследовал ее даже после расставания.

В результате оперативно-розыскных действий мужчину удалось задержать возле одного из городских кафе. «В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили представители ведомства.

В начале сентября тело в разноцветном пластиком чемодане также было обнаружено в Ново-Орловском лесопарке Санкт-Петербурга. Труп был на начальной стадии гниения, на голову натянут синий полиэтиленовый мешок, во рту — кляп из окровавленного полотенца.

Жертвой оказалась 49-летняя жительница города Мурино Бэлла Воронина, которая пропала еще 2 июля 2019 года, сообщает портал сайт kp.ru. Изначально о пропаже женщины полиции сообщил ее сын. Он же рассказал правоохранителям, что из квартиры матери исчезли украшения, а с парковки — ее дорогостоящий автомобиль.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов опросили коллег пропавшей. Они сообщили, что вечером в день исчезновения Воронина поехала на свидание с 36-летним Муртазовым, с которым познакомилась в соцсетях.

Свидание проходило в квартире Ворониной. По версии следователей, там между мужчиной и женщиной произошел конфликт, закончившийся убийством.

Тем не менее, узнать о местонахождении тела удалось только спустя несколько месяцев, после задержания мужчин в возрасте 36 лет и 21 года, которых подозревали в совершении другого преступления. По данным портала 47 News, в ходе допроса один из задержанных — им оказался Муртазов — признался следователям, что ранее убил свою знакомую.

«Ножом перерезал горло. Слева направо. И все. Я сперва в шок пришел, ну а она все уже, задыхалась. Я пошел за ее БМВ. Я же ее встречал, она первый раз здесь была. Ключи у нее в кармане взял. Ислам на улице стоял», — рассказал мужчина.

По словам подозреваемого, после убийства он сразу позвонил своему другу Исламу Гусейнову, который прибыл на место происшествия. Вместе они уложили тело жертвы в машину, а из квартиры Ворониной вынесли украшения, деньги и чемодан. После этого мужчины привезли тело в лесопарк, уложили в чемодан и закопали.

Это было не единственное их преступление. По данным следствия, 30 августа 2019 года мужчины пришли в квартиру 20-летней знакомой, где изнасиловали и ограбили ее, украв паспорт и имущество на сумму более 23 тыс. рублей.

Позже правоохранители также установили, что подозреваемые несколько раз нападали на интим-салоны Санкт-Петербурга. Там они насиловали девушек, грабили их, а некоторым наносили ножевые ранения.

В результате мужчинам были предъявлены обвинения в нападении на 20-летнюю девушку, приехавшую из Брянской области, убийстве 49-летней Бэллы Ворониной, нападении на интим-салоны и ограбления.