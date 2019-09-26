Рекорд побит: в Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Самой старой жительнице Москвы 119 лет, сообщила ТАСС начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Марина Густова.

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«В нашей базе мы видим двух женщин-долгожительниц, которые получают пенсии. Одна из них 1900 года рождения, она зарегистрирована в районе Коптево на севере Москвы. Вторая родилась в 1909 году и зарегистрирована в Гольянове в Восточном административном округе, но пенсию получает в ЦАО», — рассказала собеседница агентства.

Обе женщины, как отметили в Пенсионном фонде, «реально получают пенсию». При этом в столице пенсионные выплаты получают 807 москвичей в возрасте 100 лет и старше.

Старейшим человеком в мире, согласно данным Книги рекордов Гиннесса, является Кане Танака, проживающая в японском городе Фукуоки. На официальном сайте справочника указано, что на 9 марта 2019 года возраст долгожительницы составил 116 лет и 66 дней.

До этого самым пожилым человеком в мире была признана еще одна японка — Тиэ Мияко, которая прожила 117 лет и скончалась 22 июля 2018 года. Абсолютной рекордсменкой стала француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года, скончавшись в 1997 году.

Однако находятся и незарегистрированные в Книге рекордов Гиннеса долгожители. Так, в конце августа этого года издание The Thaiger сообщило о том, что на северо-востоке Таиланда нашелся мужчина по имени Он Парнчомпху, утверждающий, что ему 128 лет.

Согласно данным издания, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности — 9 апреля 1891 года. «Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-го дня рождения», — отметил Парнчомпху.

В разговоре с изданием Парнчомпху назвал секрет своего долголетия — это здоровое питание и физические упражнения. У него есть и супруга, которой всего 70 лет, а также семеро детей и 11 внуков.

Ранее специалисты, изучив рацион питания долгожителей, установили, что им помогают поддерживать здоровье продукты, содержащие антиоксиданты. В частности, имелись в виду зеленый чай, финики, облепиха, а также черника, помидоры и кисломолочная продукция, передает «Аргументы и факты».

В России сейчас говорят о рекордном количестве долгожителей. По данным Росстата на 1 января 2019 года, число граждан старше 100 лет в России увеличилось в несколько раз. В 2009 году этот показатель составлял 7718 человек, в этом году — 20582 долгожителей.

При этом численность мужчин старше 100 лет на начало этого года составила 5895 человек, а женщин — 14687 человек. Однако несмотря на такие показатели, у нашей страны пока относительно низкий индекс активного долголетия (51,4 балла) — в среднем по ЕС он равен 61,9 балла.

По мнению демографов, эти показатели роста численности россиян старше 100 лет связаны не только с увеличением продолжительности жизни, но и с усовершенствованием статистического учета.

В то же время в качестве основной из причин появления большего количества людей старше 100 лет главный гериатр (специалист, в сферу деятельности которого входит оказание медицинской помощи пожилым и старым людям — «Газета.Ru») министерства здравоохранения Ольга Ткачева назвала улучшение качества медицинского обслуживания.

«Все больше людей пожилого возраста оперируется или им оказывается самая современная помощь без оглядки на возраст. Улучшаются технологии анестезии, хирургические технологии, диагностики. Они становятся эффективными и безопасными даже для людей пожилого возраста», — сказала врач радиостанции «Говорит Москва».

В скором времени в России должна появиться Концепция политики активного долголетия — об этом в середине сентября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что этим вопросом занимается специальная рабочая группа совместно с экспертным сообществом.

По словам вице-премьера Голиковой, продолжительность жизни россиян к 2024 году должна увеличиться до 78 лет, и до 80 лет — к 2030 году.

«Уже сейчас увеличивается число людей старшего поколения. По данным Росстата, за 2017 год у нас 36,7 млн человек, или 25% — это люди старшего трудоспособного возраста. По тому же прогнозу этот показатель к 2025 году может достичь 27%, или 40,6 млн человек», — заявила вице-премьер на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.