Алиби и письма: почему отпустили фигуранта московского дела

Один из фигурантов «московского дела» Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе суда.

«В соответствии с вынесенным Басманным судом постановлением, в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест отказано. Обвиняемый Миняйло освобожден из-под стражи в зале суд», — говорится в сообщении.

В настоящий момент СК прекратил уголовное дело в отношении молодого человека, уточнил его адвокат.

Реклама

34-летнего молодого человека обвиняли по части 2 статьи 212 УК РФ — «Участие в массовых беспорядках», которые, по версии следствия, произошли в ходе акции 27 июля в центре Москвы. Однако суд усмотрел в его действиях только признаки административного правонарушения, которое не дает оснований для содержания под стражей.

После оглашения решения Миняйло обратился с благодарностью к суду. «Это все огромная победа гражданского общества», — заявил молодой человек, а его мама в этот момент расплакалась.

Изначально в суд поступило ходатайство следствия, которое просило продлить обвиняемому меру пресечения, так как он якобы мог скрыться и оказать давление на следствие. При этом из СИЗО его планировали перевести под домашний арест.

По словам следователя Романа Габдулина, за два месяца были отсмотрены более 3 тыс. часов видеозаписей и допрошены более 350 свидетелей, на основании которых следствие планировало «в полном объеме» установить роль Миняйло в несогласованной акции.

«Таким образом не отпали, но изменились обстоятельства, которые ранее учитывались при избрании меры пресечения. В соответствии с УПК мера пресечения может быть изменена на более мягкую», — заявил сотрудник СК.

Тем не менее ходатайство следствия не нашло поддержки у прокуратуры: представитель ведомства попросила освободить Миняйло из-под стражи прямо в зале суда. «Я не вижу причин нахождения его под стражей», — заявила она.

Адвокат Миняйло Алан Гамазов также ходатайствовал об освобождении подзащитного под залог. По его словам, в документах следствия не имеется доказательств вины Миняйло и свидетельств его причастности к инкриминируемому преступлению.

«В момент совершения данного преступления у Миняйло есть алиби. Оно подтверждается материалами, собранными в рамках адвокатского расследования», — отметил адвокат.

Кроме того, Гамазов также предъявил суду многочисленные открытые письма, которые написали в поддержку Миняйло священники, учителя, актеры, сотрудники благотворительных организаций и различные общественные деятели. По решению судьи, они были приобщены к материалам дела.

Обратился к суду и сам Миняйло. «Я верю в лучшее в людях. Я верю, что вы, когда шли в судьи, вы верили в правосудие. И вы сейчас видите, что перед вами человек невиновный, которого два месяца продержали в суде без какого-то основания», — заявил он.

Напомним, что задержание фигуранта «московского дела» произошло 1 августа, тогда же ему было предъявлено обвинение. Однако сам Миняйло вину не признал и отказался от дачи показаний. 2 августа Пресненский суд отправил его в СИЗО.

Изначально фигурантами «московского дела» являлись 15 человек. В начале сентября СК РФ не нашел состава преступления в действиях сразу пятерых из них.

«Следственный комитет Российской Федерации по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева», — сообщили в ведомстве, уточнив, что решение было принято в том числе после изучения видеозаписей камер наблюдения.

26 сентября Мосгорсуд также начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор 24-летнему Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии общего режима за причинение физического вреда сотруднику правоохранительных органов в ходе несогласованной акции в Москве.

Однако заседание 26 сентября заняло всего час — суд принял решение перенести заседание на 30 сентября. Это было сделано, чтобы решить вопрос о приобщении к делу ряда доказательств — в том числе видеозаписей, представленных защитой. Съемки были произведены на митинге журналистом Василием Полонским и наблюдателем от Amnesty International Олегом Козловским.

«Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей. В связи с этим заседание переносится на 10:00 мск 30 сентября», — пояснила судья Елена Иванова.