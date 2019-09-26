Держал в страхе: что священник вытворял с приемными детьми

Расследованием уголовного дела, возбужденного против священника Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних, займется Центральный аппарат Следственного комитета России, передает ТАСС.

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«Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Николая Стремского передано в ГСУ СК России. По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским», — уточнили в ведомстве, добавив, что пострадавшие изолированы от возможного негативного воздействия, им оказывается психологическая помощь.

В среду, 25 сентября, районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия. «Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября», — рассказал представитель суда РИА «Новости».

Следственные органы обвиняют священника в совершении преступлений, предусмотренных статьями об изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

close Николай Стремский в зале суда, 25 сентября 2019 Николай Стремский в зале суда, 25 сентября 2019 ural56.ru

«По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них», — рассказали в СК.

Вместе с 65-летним Стремским, который, по данным СМИ, воспитывал порядка 70 детей, также были арестованы его дочь Елена и ее супруг Виктор Щербаков. По версии следствия, они незаконно ограничивали свободу нескольких несовершеннолетних, запирая их в гараже.

Сотрудники следственных органов провели более 17 обысков и выемок, в ходе которых изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. В рамках дела назначены экспертизы, передает ТАСС.

Между тем сторона защиты священнослужителя намерена обжаловать арест обвиняемого, сообщил РИА «Новости» адвокат настоятеля Андрей Мышкин. «В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции — в областном суде Оренбурга», — пояснил он.

Заявление об изнасиловании на священника написала одна из его приемных дочерей, которой сейчас исполнилось 16 лет, передает «Life» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По информации издания, в 2018 году батюшка якобы в течении нескольких дней держал ее вместе с сестрами взаперти и жестоко насиловал.

Однако другие дети, находящиеся на попечении священника, не верят, что их отец мог такое совершить.

«Если бы не папа — нас бы уже не было в живых, папа — он очень добрый, и мы его очень сильно любим. Сестра очень обижена на папу, вот и говорит всякую хрень. Она не думает о последствиях. Папа ее отправил учиться в Черный Отрог, вот она и несет всякий бред», — рассказала изданию одна из сестер.

Тем временем Оренбургская епархия на время проведения следственных мероприятий назначила другого служителя церкви на должность руководителя «Православной Свято-Троицкой Семионова обители милосердия». Им стал протоиерей Иоанн Кочанкин.

«Стремский снят с должности настоятеля обители, и назначен новый руководитель — протоиерей Иоанн Кочанкин. Он служил в архитектурном управлении епархии, построил храм в Оренбурге. В настоящее время в обители в Саракташе продолжаются совершаться богослужения, гимназия тоже работает в штатном режиме, учеба не прервана», — отметили в пресс-службе епархии в разговоре с РИА «Новости».

В РПЦ тем временем призвали воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу протоиерея Николая Стремского.

«Хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию», — сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в комментарии ТАСС.

Известно также и о том, что ранее Стремский уже привлекался к ответственности за нарушение закона. Так, по данным источника РИА «Новости» в областном МВД, священника уличали в вождении автомобиля в нетрезвом виде.