«Про болезнь знал весь город»: что погубило экс-мэра

Следователи Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти 57-летнего экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Это решение было принято по результатам проверки.

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«Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Стандартная практика при таких ситуациях», — сообщили в ведомстве, отметив, что у следствия пока нет подозреваемых.

Фомина госпитализировали в ночь на 24 сентября из его дома. По некоторым данным, скорую помощь вызвала супруга чиновника. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако утром он скончался на операционном столе.

Спустя несколько часов в региональном следственном управлении сообщили, что предварительной причиной смерти мужчины стало самоубийство. О мотивах случившегося до сих пор пока ничего не известно.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на коллег и знакомых Фомина, мужчина страдал от серьезной болезни сердца и перенес несколько операций. Телеграм-канал Mash уточняет, что последние три месяца чиновник проходил лечение в Германии и упорно боролся за свою жизнь. Ему провели четыре шунтирования на сердце. При этом на свое лечение Фомин потратил не один миллион рублей, утверждает канал.

Информацию о лечении в Германии подтвердила председатель ассоциации предпринимателей Новокуйбышевска Лариса Атаджанова. По ее словам, Фомин покинул пост директора Новокуйбышевского завода масел и присадок, на котором трудился много лет, по состоянию здоровья после того, как перенес инсульт.

«Про его болезнь знал весь город, мэр даже брал трехмесячный отпуск и уезжал лечиться в Германию, проходил длительную реабилитацию, но, видимо, это не помогло. Семья у них хорошая, дружная, с бизнесом не связана, жена — известный в городе эндокринолог», — приводит ее слова сайт kp.ru.

Атаджанова рассказала, что Фомин был «хорошим хозяйственником». На посту мэра он сразу активно включился в работу по благоустройству города, но «болезнь выбила его из колеи».

«Я общался с Владимиром Фоминым накануне комиссии по выбору главы Новокуйбышевска (конец 2018 года — «Газета.Ru»). Мне показалось, что он не особо стремился на эту должность. Было видно, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом все давно знали. И на мой взгляд, его уговорили занять эту должность»,— поделился Сергей Советкин, который также участвовал в конкурсе на должность главы города.

За несколько дней до трагедии Фомин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В понедельник, 23 сентября, местная дума сложила с него полномочия градоначальника. Пост главы Новокуйбышевска мужчина занимал с декабря прошлого года.

Церемония прощания с Фоминым прошла 26 сентября в молодежном клубе «Русь». Судя по фотографиям в соцсетях, на церемонию пришли не только коллеги и близкие чиновника, но и сотни обычных людей.

В комментариях под снимками пользователи соцсетей также выражают соболезнования в связи со смертью бывшего мэра.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным экс-мэра. «Несмотря на проблемы со здоровьем, в непростой период для города он взял на себя особую ответственность — заботу о каждом жителе Новокуйбышевска», — сказал он.

Владимир Фомин родился и всю жизнь работал в Новокуйбышевске. По окончании Куйбышевского политехнического института он вернулся в родной город и стал работать оператором технологических установок фенольной очистки масел и депарафинизации масел на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

В начале 90-х Фомин продолжил строить карьеру на ставшем уже родным заводе, а в 1998 году, после образования Новокуйбышевского завода масел и присадок, был назначен его техническим директором. С 1999 года он занимал должность генерального директора НЗМП. Под его руководством предприятие достигло успехов, войдя в число 100 лучших заводов России и получив международный экологический сертификат.

Спустя пять лет, в 2004 году, Фомин пришел в политику, став депутатом Новокуйбышевской городской думы. В местном законодательном органе он вошел в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике.