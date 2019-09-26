Забил чайником: как 86-летняя россиянка поплатилась за интим

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор 61-летнему жителю села Старицкое — его признали виновным в убийстве 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

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Суд установил, что трагедия произошла 2 января 2019 года. В тот день подсудимый выпивал в гостях у знакомой — они продолжали отмечать новогодние праздники. Вскоре между ними вспыхнула ссора: 86-летняя предложила гостю вступить с ней в интимную связь, а тот отказался из-за отсутствия физической возможности. Оскорбленная пенсионерка принялась грубить злоумышленнику.

В результате мужчина схватил чайник и стал бить им пенсионерку по голове — далее в ход пошли руки и металлическая ножка от табурета. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

Правоохранители предъявили 62-летнему жителю Старицкого обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В итоге суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима.

24-летнего жителя Саратова тем временем подозревают в покушении на убийство местной жительницы. Как сообщали в управлении Следственного комитета по Саратовской области, преступление было совершено ночью 28 августа в районе улицы Ипподромной в Саратове. В тот вечер 22-летняя саратовчанка шла к себе домой после вечеринки с друзьями. По дороге к ней подошел незнакомый мужчина, который стал проявлять знаки внимания и предложил провести девушку до дома.

Когда они проходили мимо гаражей, молодой человек предложил ей вступить в интимную связь — та отказала ему. Разозлившись, предполагаемый злоумышленник стал оскорблять девушку, а после чего ударил ее рукой по лицу. Когда она упала, злоумышленник схватил кирпич и нанес саратовчанке несколько ударов по голове. После этого он сбежал с места происшествия.

Спустя несколько часов местные жители обнаружили потерпевшую без сознания за гаражами. «Благодаря оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива», — отмечали в региональном Следкоме.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Решением суда он был заключен под стражу. Теперб мужчине грозит до 11 лет колонии. Расследование дела продолжается.

Ранее, в июне 2019 года, по подозрению в убийстве был задержан 18-летний житель Бурятии. По версии следствия, вечером 24 июня 16-летняя девушка попросила телефон у подруг и начала переписываться со своим знакомым, а затем договорилась с ним о встрече и ушла.

Молодые люди зашли в магазин и купили несколько бутылок спиртного и стали распивать их на спортивном стадионе села Петропавловка. Около полуночи они зашли в заброшенное здание, где решили переночевать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, юноша начал домогаться подруги, но получил отказ.

В гневе он схватил камень и с силой нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. От полученных травм она скончалась на месте — предполагаемый злоумышленник покинул заброшенное здание.

Вечером 25 июня прохожий обнаружил тело 16-летней девушки со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления вскоре задержали 18-летнего знакомого девушки — против него возбудили уголовное дело по статье 105 «Убийство». В ходе допросов молодой человек полностью признал вину. Материалы дела уже переданы в суд.

В марте 2019 года в Воронеже также стало известно о другом убийстве, которое совершил 17-летний студент. Об этом сообщал Следственный комитет по региону.

По данным правоохранителей, 17-летний юноша приехал в Бутурлиновку из села в Петропавловском районе. Он проживал в общежитии техникума, где и учился. Вечером 18 марта вместе с потерпевшей, которая была студенткой медицинского колледжа, они проводили время в одной компании. Там они распивали алкогольные напитки и веселились.

После того, как девушка решила вернутся домой, студент в состоянии алкогольного опьянения предложил проводить девушку. Затем по дороге он начал домогаться ее, однако та отказывалась вступать с ним в интимную связь.

Тогда он обманным путем заманил пьяную жертву на близлежащую стройку у автопредприятия, расположенного на улице Блинова, и там изнасиловал ее, а после задушил.

Тело девушки с разорванной одеждой обнаружили строители ранним утром 19 марта. Правоохранители, просмотрев камеры видеонаблюдения, задержали подозреваемого спустя несколько часов. По данным портала «Вести Воронеж», на него указали свидетели, которые знали, с кем девушка ушла домой после вечеринки.

Молодого человека арестовали — против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием», а также по части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Расследование дела продолжается.