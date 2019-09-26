«Антихрист один, это я!»: почему няня расправилась с младенцем

23-летняя жительница Тюменской области Виктория Айметдинова, которая подозревается в похищении и убийстве пятимесячного ребенка, признала свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Между тем местный портал 72.ru пишет, что Айметдинова лишила жизни грудничка не с первого раза. «Сначала девушка пыталась задушить его, потом сжечь и в итоге убила ножом», — сообщил источник издания.

СМИ также сообщают, что девушке везде мерещились черти. Ее вменяемость будет установлена после проведения медицинской психиатрической экспертизы. Между тем жители города Муравленко, где раньше проживала подозреваемая, подтвердили агентству Ura.Ru, что у девушки были проблемы с психикой. По их версии, они начались из-за развода родителей.

Тем временем портал 72.ru опубликовал скриншоты из соцсетей Айметдиновой со странными постами, которые публиковала девушка. «Антихрист один, это я! Я в каждом вижу дьявола!», — писала жительница Тюмени.

Как подчеркивают жители родного города девушки, она всегда отличалась странным поведением. «Вика всегда была странной. Отличалась агрессивностью. Если честно, мы ее иной раз побаивались. Старались не реагировать на ее выпады, обходили стороной», — сообщила «МК» подруга подозреваемой.

Когда Виктория приезжала в Муравлево, она говорила знакомым, что за ней идет слежка, а также о голосах, которые она якобы слышала. «Многие в нашем кругу были уверены, что Виктория состоит в какой-то секте», — рассказал «МК» другой местный житель.

Напомним, по версии следствия, днем 24 сентября 2019 года подозреваемая осталась присматривать за младенцем в доме его родителей, которые отлучились на похороны сына знакомых. Однако, оставшись с младенцем одна, няня решила его похитить. «С этой целью она около 12 часов собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13 часов она убила ребенка», — отметили в СК.

Поиски малыша и девушки продолжались сутки. Их нашли в лесополосе в 30 метрах от трассы Тюмень — Омск. Подозреваемая сидела на земле, а в ее руках был пакет с обугленным трупом мальчика.

В настоящий момент Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

В тоже время в местных СМИ появилась информация о том, что убийство ребенка было не случайностью — девушка якобы заранее спланировала его. Как считают родители мальчика, таким образом она хотела отомстить бывшему возлюбленному за расставание.

Пара проживала в Тюмени и состояла в отношениях на протяжении четырех лет, однако за полгода до трагедии они расстались. С родителями молодого человека девушка познакомилась два года назад, после чего часто оставалась у них дома, чтобы присматривать за младенцем.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Посмотрели, она ничего для Богдана не взяла: ни бутылочку, ни памперсы, — пояснила в разговоре с 72.ru мать погибшего мальчика.

Когда она напросилась пожить в их доме, те не отказали. По словам матери малыша, Викторию они считали близким человеком, поэтому оставили ее в качестве няни своего маленького сына.

Между тем, как выяснили местные СМИ, ранее подозреваемая уже имела проблемы с законом. Так, в 2015 году она в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила сотрудника полиции за то, что тот сделал ей замечание.

Ранее, в 2014 году, на тот момент 18-летняя предполагаемая злоумышленница, также находясь в нетрезвом виде, избила несовершеннолетнюю девочку, нанеся ей пять ударов по лицу и телу.

«Приговором мирового судьи судебного участка города Муравленко Виктория Айметдинова была осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей «Нанесение побоев из хулиганских побуждений» к наказанию в виде исправительных работ», — сообщали в местной прокуратуре. По решению суда девушка позже выплатила пострадавшей компенсацию, сумма которой составила 15 тыс. рублей.