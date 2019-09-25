Просили 100 млн? Генерала МВД обвинили в вымогательстве

Замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка Александр Мельников задержан в Москве. Накануне, 24 сентября, ему предъявили обвинение в покушение на мошенничество в особо крупном размере. В настоящий момент следователи уже направили ходатайство об избрании меры пресечения для правоохранителя, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Басманного суда.

«Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 ноября 2019 года», — уточнили в суде.

В пресс-службе также отметили, что Мельникова обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». По ней генералу грозит до 10 лет колонии.

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По версии следствия, история преступной деятельности Мельникова началась в конце января 2019 года. Тогда он вместе с тремя другими сотрудниками полиции решили заработать на предпринимателе, которого в 2015 году проверяли на причастность к мошенничеству. Пригрозив коммерсанту привлечением к уголовной ответственности по приостановленному делу, полицейские предложили ему сделку, которая обошлась бы мужчине в 100 млн рублей.

Тем не менее бизнесмен не спешил принять дорогостоящее предложение, поэтому его решили поторопить: при помощи знакомого, занимающего руководящую должность в главке, Мельников обманным путем добился возобновления расследования уголовного дела, считает следствие.

После этого гражданский соучастник полицейских назначил предпринимателю встречу в гостинице и пообещал помочь ему за вознаграждение. Кроме того, мужчине заранее прислали фотокопии материалов его уголовного дела и информацию о ходе расследования. Окончательно убедившись в серьезности происходящего, жертва мошенников наконец согласилась на взятку. Сделать это мужчина должен был в два этапа: сначала выплатить аванс в 30 млн рублей, а оставшуюся сумму — после прекращения уголовного дела.

Однако вскоре коммерсант почувствовал неладное и решил обратиться в Главное управление собственной безопасности МВД России. Там ему предложили поучаствовать в следственном эксперименте, на который он согласился.

Проработав сценарий с ведомством, 22 августа мужчина приехал в гостиницу «Золотое кольцо» и сел за столик в баре. В сумке он привез 500 тыс. купюр Банка России и муляж. Как только чемодан был передан соучастникам полицейских, их тут же задержали.

Как следует из информации, размещенной на сайте МВД России, на нынешней должности Александр Мельников находится с 2007 года. За время работы в полиции он получил госнаграды, среди которых «За боевое содружество» и «За безупречную службу». Помимо основных обязанностей он также курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.

Напомним, что в начале июня Пресненский суд Москвы также решил судьбу еще одного скандального правоохранителя — экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Дело в отношении замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России было возбуждено еще в сентябре 2016 – тогда его заподозрили во взяточничестве.

В ходе расследования дела в квартире сестры бывшего полковника обнаружили сумки и коробки, набитые деньгами — все вместе оценили в 9 млрд рублей. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Позже миллиарды были обращены в государственный бюджет.

В результате в отношении экс-полковника МВД было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия». Так, по версии силовиков, в 2014 году Захарченко вместе с сообщниками организовал проверку сети ресторанов «Ля Маре», принадлежащих бизнесмену Меди Дусс. Выявив ряд нарушений, они потребовали от предпринимателя взятку в размере $5 млн, однако он выплатил им всего $800 тыс.

При этом экс-полковник также решил извлечь личную выгоду из проверки рыбных ресторанов «Ля Маре»: он насильно получил от владельца дисконтную карту со скидкой 50% и за время посещения заведений успел сэкономить более 3 млн рублей.

«В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера», — сообщали в СК.

Еще один эпизод, который был изучен СК, связан с тем, что в январе 2016 года Захарченко заранее предупредил главу «Нота-банка»Галину Марчукову об обысках в ее квартире по уголовному делу. По решению суда, Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он также будет обязан выплатить штраф в размере 117 млн рублей.