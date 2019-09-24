«Спасти не удалось»: экс-мэр Новокуйбышевска покончил с собой

В Самарской области умер бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. 57-летнего мужчину обнаружили в собственном доме: Фомин был тяжело ранен — скончался он уже в больнице на операционном столе. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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«Мужчину после попытки суицида обнаружили в его доме. В операционную он попал в 7.50 утра, но спасти жизнь не удалось», — сообщили в следственном управлении по области.

В администрации города также подтвердили информацию. «Сегодня, 24 сентября, в 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича!» — говорится в сообщении на сайте администрации.

Всего за несколько дней до этого Фомин решил покинуть пост главы города. Он написал заявление по собственному желанию, полномочия с него сложили в понедельник, 23 сентября.

О мотивах случившегося достоверно пока ничего не известно. По информации местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.

Телеграм-канал Mash сообщает, что последние три месяца Фомин проходил лечение в Германии и упорно боролся за свою жизнь. По словам знакомых, чиновнику провели четыре шунтирования на сердце. На свое лечение Фомин потратил не один миллион рублей, утверждает канал.

Владимир Фомин занял пост мэра города Новокуйбышевска в декабре 2018 года — 4 декабря его кандидатуру единогласно утвердили депутаты городской думы на очередном собрании. По профессии он был нефтепереработчиком — выпускник школы №3 Новокуйбышевска, он окончил Куйбышевский политехнический институт, после чего поступил на должность оператора технологических установок фенольной очистки масел и депарафинизации масел Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Уже спустя несколько месяцев его назначили начальником установки 39/5 по депарафинизации масел.

В начале 90-х Владимир Фомин строил карьеру на ставшем уже родным заводе, а в 1998 году после образования Новокуйбышевского завода масел и присадок был назначен его техническим директором. С 1999 года он занимал должность генерального директора НЗМП — под его руководством завод достиг успехов, войдя в число 100 лучших предприятий России и получив международный экологический сертификат.

В политику нефтехимик пришел в 2004 году, когда был избран депутатом Новокуйбышевской городской думы по 28 избирательному округу. В местном законодательном органе он вошел в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике.

Самоубийство чиновника часто становится шоком для общественности. В мае этого года в Башкирии после скандала с уфимским бизнесменом с собой покончила сотрудница Роспотребнадзора Ольга Сидорчева — она работала инспектором в местном отделении ведомства. За неделю до самоубийства женщина до решения суда инициировала закрытие кафе, поскольку в нем отсутствовал цех по обработке сырого мяса. Кроме того, чиновница выписала владельцам штраф почти на миллион рублей. Известно, что проверка была внеплановой.

Уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров, который является владельцем кафе, пожаловался врио губернатора Башкирии Радию Хабирову на действия чиновницы.

В субботу, 18 мая, Хабиров пригласил на совещание в правительство главу Роспотребнадзора, его заместителей, инспектора Сидорчеву и самого бизнесмена.

«Мы всесторонне попытались разобраться в этой ситуации. <…> Я пришел к выводу, что в действиях ведомства были приняты избыточные меры», — рассказал врио главы региона.

После этого Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что не готов работать с командой республиканского Роспотребнадзора. Врио региона поручил прокуратуре проверить действия чиновников ведомства. Вскоре после совещания инспектор, закрывшая уфимское кафе, покончила собой. К такому выводу пришло следствие.

Родные и близкие 52-летней Сидорчевой уверены, что женщина не могла свести счеты с жизнью, и ее убили. По словам друзей, чиновница была «тертым калачом», прошедшим огонь, воду и медные трубы, и не могла наложить на себя руки из-за разногласий с начальством или неприятностей на службе.

«В ее жизни было всякое. Она побывала и под уголовным преследованием, и под судом, и увольняли, и прессовали, так что так просто ее было не испугать. Если она умерла, то не по своей воле — такие люди, как она не способны на самоубийство. Значит, есть какие-то преступники, которые очень хотели заставить ее замолчать», — приводит издание «СобКор02.ru» слова подруги погибшей.