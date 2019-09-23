«Ждем беды»: почему детские сады стали опасны для жизни

Санузел в каморке и привозная вода

Потенциальный риск причинения вреда здоровью детей представляет 40,3% российских дошкольных учреждений, общее число которых на территории России составляет 49,4 тыс. Такие данные содержатся в годовом отчете Роспотребнадзора за 2018 год.

По данным ведомства, одной из основных проблем является, как ни странно, отсутствие канализации. Так, на начало 2019 года без централизованной системы канализации в РФ работали 1,3 тыс. детских дошкольных организаций. Еще 1,4 тыс. также функционировали без системы водоснабжения.

«Газета.Ru» направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой рассказать, выросло ли за последние три года число нарушений в детских садах, а также сообщить, сколько дошкольных учреждений были лишены лицензий за данный период.

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С привозной водой и санузлом, оборудованным в бывшем помещении спортинвентаря, продолжает работать детский сад «Звездочка» в городе Победино, расположенном в Тамбовской области. В здании, которому в следующем году исполнится 60 лет, нет централизованной канализации, деревянные полы залатаны заплатками и провисают потолки.

«Детский сад был рассчитан на две группы наполняемостью 35 детей, — цитирует слова заведующей Инги Скоблик издание Sakhalin.info. — Но когда мы выполняли указы президента и исключали очередь для детей от трех лет и старше, была открыта дополнительная группа. В связи с этим сад остался без музыкального зала».

По словам заведующей, теперь все мероприятия в «Звездочке» проходят в кабинете, рассчитанном на 17 человек. В туалет детей также приходится водить по очереди: вместо положенных 12 кв. м под него отдали бывшую каморку для спортинвентаря. Медицинский блок также представляет из себя закуток, в котором едва могут поместиться несколько человек.

В детском саду №135, расположенном в Тюмени, в свою очередь столкнулись с отсутствием отопления — проблема возникла из-за проблем с водопроводом.

В сентябре 2019 года местные жители отмечали, что их детей держат в неотапливаемых помещениях дошкольного учреждения, в то время как на улице уже давно стоит холодная погода.

«Сейчас наши двухгодовалые дети вынуждены ходить в штанах, кофтах и теплых носках в группе. Даже горшки из туалета в группы приносят, потому что в туалете очень холодно», — рассказал изданию «Тюмень онлайн» отец двоих детей Евгений Лифинский.

Мужчина также подчеркнул, что в настоящий момент большинство воспитанников сада сидят по домам – некоторые из них болеют, в то время как других детей родители просто не хотят отправлять в холодное здание. Дети самого Лифинского, по его словам, провели в учреждении не более двух недель. Однако даже за это короткое время успели заболеть.

«Вчера я забирал ребенка из группы и спросил нянечку, почему в группах стоит такой холод. Она ответила, что это из-за того, что улица Немцова перекопана», — сообщил мужчина.

В городском департаменте образования в свою очередь заявили, что из-за отсутствия отопления страдают не только воспитанники детского сада, но и жители близлежащих домов. Тем не менее ускорить ремонт специалисты не могут.

Проблемы с канализацией начались в ноябре 2018 года и в детском саду №55 в Ярославле. Из-за сгнивших труб непосредственно под пищеблоком там скопилась сильно пахнущая жидкость.

«Детям приходится дышать ароматом канализации. Кишечные инфекции случаются периодически, думаю, связь между этим прямая. Нечистоты скапливаются, а потом испаряются и поднимаются из подвала в сам садик», — рассказывали родители порталу 76.ru.

Между тем городские власти были уверены, что родители описывают происходящее слишком драматично. В мэрии отмечали, что ни одной официальной жалобы к ним не поступало.

Как рушатся детсады

Не менее серьезной проблемой в российских детских садах является изношенность зданий. Так, к началу 2019 года в капитальном ремонте нуждалось 1,6 тыс. дошкольных организаций по всей стране, сообщает Роспотребнадзор.

Одним из ярких примеров разваливающегося учреждения стал детский сад №8 «Теремок», расположенный в городе Рассказово Ярославской области. В августе текущего года межрайонная прокуратура проверила коллективное обращение родителей детей, заявивших, что здание может скоро рухнуть. Как установили правоохранители, местные жители были правы.

По результатам проверки выяснилось, что детский сад находится в плачевном состоянии. Снаружи: облупившийся фасад, полуразрушенный фундамент и местами провалившиеся полы на открытых верандах. Внутри: на потолках и стенах комнат многочисленные подтеки, а в некоторых кабинетах на полу и вовсе натекли уже не высыхающие лужи. Кроме того, на стенах и потолке появились глубокие трещины, разрушена штукатурка, образовались очаги сырости, покрытые черными пятнами. Глубоко прогнили и оконные рамы.

Опасная ситуация сложилась и на игровых площадках детского сада, где оказались частично разрушены теневые навесы, а также нарушено гигиеническое покрытие игрового оборудования.

Как удалось установить правоохранителям, администрация детского сада ранее уже обращалась в администрацию города с просьбой провести ремонт и даже получила положительный ответ. Однако работы в назначенные сроки так и не были проведены.

После проверки прокуратура направила в суд иск, в котором попросила обязать администрацию Рассказово отремонтировать «Теремок» в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. На данный момент никакой информации о продвижении ремонта в местных СМИ опубликовано не было.

В июне 2019 года в сети также распространилось видео из города Златоуста в Челябинской области, на котором видно, как детский садик разваливается по частям. Как отмечали местные жители, с кровли здания регулярно обрушались булыжники — несмотря на это дети продолжали посещать заведение.

«В детском саду №16 Златоуста продолжает рушиться крыша. На этот раз потолок обваливается внутри детского сада в группе, где находятся дети. Будем продолжать ждать, не дай бог, какой-нибудь беды?», — эмоционально высказалась в соцсети Анна Крикотина, мать одного из воспитанников.

Как отмечают родители, недавно в здании все же провели ремонт. Однако толку от него оказалось мало — буквально через две недели с крыши вновь полетели булыжники.

Чем травят детей

Нарушают в детских садах и правила обеспечения питания. Так, по данным мониторинга продовольствия, проведенного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, в более чем трех тысячах образовательных учреждений как дошкольного, так и школьного образования, были выявлены проблемы.

«С весны этого года мы проводили мониторинг качества питания в образовательных учреждениях. В рамках проверки было охвачено 75 регионов России и почти 40 тысяч организаций», — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в конце августа.

Согласно приведенным данным, за два года количество жалоб по вопросам питания в школах и детских садах, поступающих в аппарат, увеличилось на 36,4%. Только с начала 2019 года случаи отравления детей были зафиксированы в восьми учебных заведениях в различных регионах России. В общей сложности пострадали 130 человек.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в 44% проверенных детских садов было зафиксировано несоблюдение требований к условиям хранения, приготовления и реализации продуктов, в 21% организаций обнаружилось нарушение правил формирования меню, а в 31% — несоблюдение требований к оборудованию.

Практически все перечисленные нарушения были зафиксированы в частном детском садике в Перми — 23 сентября он был закрыт судебными приставами до устранения проблем. Пребывание в нем сочли опасным для детей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов по региону.

По данным приставов, внеплановая проверка, которую провел Роспотребнадзор по Пермскому краю, выявила целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности дневной сон детей проходил на полу в помещениях, окна которых не были предусмотрены для проветривания.

Кроме того, постельное белье менялось раз в несколько недель, на кухне неправильно хранились продукты, а за детьми и преподавателями не осуществлялось медицинское наблюдение. В результате среди воспитанников распространилось опасное заболевание, сопровождающееся мучительным кашлем, — коклюш.

В августе текущего года управление Роспотребнадзора по Удмуртии также начало проверку в связи с заболеванием пятерых детей и воспитателя в детском саду №39.

«Сейчас у нас два подтвержденных диагноза норовируса. Кроме того, заболела воспитатель, сейчас она изолирована. 8 августа с проверкой приходил Роспоребнадзор, специалисты взяли смывы и пробы готовой еды. Сегодня дети и работники сдают анализы, и проводится заключительная дезобработка», — сообщали порталу «Ижлайф» в Роспотребнадзоре.

В настоящее время за ситуацией со здоровьем воспитанников продолжают следить специалисты ведомства. Проводится расследование.

В апреле 2019 года еще один случай массового отравления воспитанников детского сада был зафиксирован в Санкт-Петербурге. Тогда об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее информации, всего в детском саду №53 Красногвардейского района пострадали 43 человека – из них 39 детей. Все они заразились кишечной инфекцией. При этом 13 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

После выявления инфекции работа детского сада была приостановлена: там провели генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений. Роспотребнадзор по Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.