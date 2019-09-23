«Реальная угроза жизни»: почему закрыли частный детсад в Перми

Частный детский садик в Перми был закрыт судебными приставами из-за того, что пребывание в нем сочли опасным для детей: юным воспитанникам приходилось спать на полу в непроветриваемом помещении. В результате у некоторых их них зафиксировали опасное заболевание, сопровождающееся мучительным кашлем. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов по региону.

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Решение опечатать двери опасного для детей учреждения на месяц принял Свердловский районный суд. «Суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность дошкольного учреждения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности по уходу и присмотру за детьми на 30 суток», — уточнили в управлении ФССП.

По данным приставов, внеплановая проверка, которую провел Роспотребнадзор по Пермскому краю, выявила целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности дневной сон детей проходил на полу в помещениях, окна которых не были предусмотрены для проветривания. Кроме того, постельное белье менялось раз в несколько недель, на кухне неправильно хранились продукты, а за детьми и преподавателями не осуществлялось медицинское наблюдение.

«Выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей. После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение», — подчеркнули в УФССП.

После закрытия частного детского сада приставы также пообещали проводить регулярные проверки надлежащего исполнения постановления суда. За это время руководство детского сада должно устранить все нарушения.

Тем не менее директор дошкольного учреждения Лилия Михайлова вину за собой не признает. Как заявила женщины телеканалу «360», претензии Роспотребнадзора «высосаны из пальца».

В начале сентября текущего года по решению Мариинского городского суда Кемеровской области была на месяц приостановлена работа еще одного детского сада. Это произошло из-за превышения концентрации радиоактивного газа радона.

Как сообщили в пресс-службе суда, уровень активности радона в воздухе в спальне старшей группы превысил норму почти в четыре раза и достиг 851,76 Бк/м3. При этом, как отмечают специалисты, радон представляет для человека существенную опасность – продукты его распада могут привести к таким серьезным заболеваниям как рак легких или лейкоз.

Представитель дошкольного учреждения с выявленными нарушениями согласилась. По ее словам, в настоящий момент принимаются меры по их устранению.

С не менее серьезной проблемой столкнулись и родители воспитанников детского сада №135 в Тюмени. Так, по словам местных жителей, их детей держат в неотапливаемых помещениях дошкольного учреждения, в то время как на улице уже давно стоит холодная погода.

«Сейчас наши двухгодовалые дети вынуждены ходить в штанах, кофтах и теплых носках в группе. Даже горшки из туалета в группы приносят, потому что в туалете очень холодно», — рассказал изданию «Тюмень онлайн» отец двоих детей Евгений Лифинский.

Мужчина также подчеркнул, что в настоящий момент большинство воспитанников детского сада сидят по домам – некоторые из них болеют, в то в время как других родители просто не хотят отправлять в холодное здание детсада. Дети самого Лифинского, по его словам, провели в учреждении не более двух недель. Однако даже за это короткое время успели заболеть.

«Вчера я забирал ребенка из группы и спросил нянечку, почему в группах стоит такой холод. Она ответила, что это из-за того, что улица Немцова перекопана», — сообщил мужчина.

В городском департаменте образования в свою очередь заявили, что из-за отсутствия отопления страдают не только воспитанники детского сада, но и жители близлежащих домов. Тем не менее ускорить ремонт специалисты не могут.

«Идет замена труб на теплотрассе, и отопление отсутствует не только в детском саду, но и в домах поблизости, — пояснили порталу 72.ru в пресс-службе ведомства. — Сейчас вспышки вирусной заболеваемости в детском саду нет». В департаменте также заявили, что воспитатели проводят с родителями разъяснительные беседы и просят одевать детей теплее.