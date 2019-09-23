«В спешке покинули дом»: шпион Смоленков объявлен в розыск

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого американские СМИ называют шпионом ЦРУ, объявлен российскими правоохранительными органами в розыск в статусе пропавшего без вести, сообщает РИА «Новости».

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Смоленков родился в 1969 году в Иваново. Продвигался по карьерной лестнице по линии МИДа, а затем – федерального правительства. В начале 2010-х попал в Кремль. Американские издания пишут, что Смоленков был «высокопоставленным должностным лицом» в Управлении по внешней политике администрации президента России. В частности, был главным советником Юрия Ушакова — помощника президента РФ.

Однако, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что должность Смоленкова не предполагала доступа к каким-либо секретным сведениям, а также не подразумевала общение с главой государства, передает ФАН.

«Его должность не относилась к категории высших должностных лиц. Он был уволен посредством внутреннего распоряжения», — сказал представитель Кремля, уточнив, что не располагает информацией о «шпионской» деятельности Смоленкова.

«Все рассуждения американских СМИ о том, «кто кого вывозил», относятся к жанру криминального чтива. Где он находится? Мы же не занимаемся розыском людей, не располагаем такой информацией», — добавил Песков.

По данным британской газеты The Guardian,

14 июня 2017 года Смоленков и его семья вылетели из Москвы в Тиват — прибрежный курорт в Черногории.

После этого никто его не видел. Его жена Антонина и трое детей несколько дней спустя уплыли на яхте из близлежащего Порто Монтенегро и также пропали без вести. В Москве было начато расследование по статье 105 УК РФ «Убийство», но вскоре дело было закрыто из-за отсутствия улик.

По словам источников американских СМИ, один из сотрудников администрации президента РФ годами предоставлял Вашингтону информацию и способствовал уверенности американских спецслужб в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. И американская, и российская стороны пришли к выводу, что речь идет о Смоленкове.

Согласно источнику в местных службах безопасности, американские должностные лица сообщили черногорцам, что есть люди, которые должны будут сесть на судно «без всякой огласки». Предполагается, что яхта доставила Смоленковых через Адриатическое море в Италию, откуда они были переправлены в США.

След самого Смоленкова вновь проявляется в июне 2018 года, когда, согласно местным реестрам о покупке недвижимости, Олег и его жена купили дом и участков площадью несколько акров на улице Партридж-лейн в округе Стаффорд штата Вирджиния, примерно в 65 км к юго-западу от города Вашингтон.

Они заплатили $925 тыс. за дом с шестью спальнями. Журналисты приехали по адресу в тот же день, когда Смоленков впервые был объявлен как потенциальный перебежчик, но нашли дом закрытым и пустым. Соседи подтвердили, что там жила русская пара, и сказали, что она поспешно уехала вечером — через несколько часов после того, как CNN рассказала про Смоленкова.

Позже американские СМИ сообщили, что

Смоленков был отозван из России в 2017 году из-за опасений, что глава Белого дома Дональд Трамп может выдать его личность.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, назвав этот случай вопиющим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данный шпионский скандал классической пропагандой, направленной против Трампа в преддверии начала предвыборной кампании президента США.

«Классическая пропаганда, цель политическая. В США началась электоральная кампания. Хотели выстрелить по нынешнему, а попали по прошлому, раз во времена [Барака] Обамы в России был «агент ЦРУ», — заметила дипломат.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал утверждения американских СМИ о ценности шпионской работы Смоленкова «откровенным фейком».

Позднее стало известно, что чиновники, допустившие выезд Смоленкова из России в Черногорию, но обязанные в рамках служебных обязанностей следить за такими инцидентами, были наказаны. Ряд госслужащих понес дисциплинарное наказание, а несколько других российских чиновников были уволены, передает НСН.