Жгут свечи и пускают пар: как москвичи спасаются от холода

Уже почти неделю москвичи живут при температуре на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Согласно законодательству, подача отопления в жилые дома Москвы начинается в первых числах октября или раньше, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице составляет +8°С.

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Ранее жители столицы в соцсетях сообщили, что в некоторых жилых домах все же появилось отопление. Тем не менее в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») заявили, что подача тепла в жилые дома пока не началась.

Как выяснилось, в пятницу, 20 сентября, городские власти начали по заявкам подключать к отоплению социальные учреждения. Как пояснили в мэрии, досрочное начало отопительного сезона в школах, больницах и детских садах связано с неблагоприятным прогнозом погоды и соответствующими просьбами жителей.

По данным на воскресенье, 22 сентября, тепло дали в три тысячи социальных объектов.

В ПАО «МОЭК» пояснили, что появление отопления в некоторых жилых домах может быть связано с наличием индивидуальных котельных или с тем, что здания подключены к одной тепловой сети.

«Могут быть индивидуальные котельные. Может быть вариант, когда при подключении социального объекта из-за особенностей узла подключения заливается и жилой дом, находящийся с ним на одном тепловом пункте», — пояснили в пресс-службе.

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Сообщения о подключении тепла к жилым домам в столице стали появляться на прошлой неделе в соцсетях. Так, пользователи рассказали, что тепло дали в домах в Тверском и Басманном районах (Центральный округ), а также в Новогиреево на востоке города и в Строгино на северо-западе. Кроме того, пользователи «ВКонтакте» сообщили о появлении отопления в районе Царицыно на юге столицы. По их словам, отопление включили в домах на улице Ереванской, Товарищеской и Бехтерева.

Дату отопительного сезона в столице устанавливает правительство Москвы, обычно она выпадает на первые числа октября, однако в прошлом году из-за низкой температуры на улице отопительный сезон начался 26 сентября, в 2017 году — 28 сентября.

Сначала батареи включают на социальных объектах, затем в жилых домах, а потом на промышленных предприятиях.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, средняя температура днем на этой неделе составит +8°С, а временами будет повышаться до +10°С. Хотя это низкие температуры, они не слишком высокие для начала отопительного сезона. Ночью температура воздуха в городе опустится до -2°С.

Пока жители города ждут отопления в собственных квартирах, в сети набирает обороты флешмоб: пользователи выкладывают фотографии с хэштегом «Я/Мы отопление» — по аналогии с акциями «Я/Мы Иван Голунов» и «Я/Мы Павел Устинов».

«У меня дома очень холодно, хотя все окна закрыты и я не проветривала комнату уже несколько дней. Приходится дома надевать все, что найдется в шкафу и спать под двумя одеялами. Однако даже это не спасает на сто процентов. Сосед у меня пенсионер, ходит дома в куртке и вынужден включать горячую воду в ванной, чтобы теплый пар хоть как-то прогрел ванную и можно было раздеться», — поделилась с «Газетой.Ru» Анна, которая живет в районе Сокольники.

Москвичка, которая проживает на востоке города, рассказала, что в ее квартире тепло — благодаря кондиционеру, который поддерживает температуру в +27°С. «Огорчает только, что за электроэнергию в этом месяце придется заплатить намного больше, чем я планировала», — пояснила она.

Горожане ждут отопительного сезона еще и потому, что сейчас заболеть можно не только на улице, но и в собственной квартире.

«Я простудилась просто потому, что провела выходные дома. Сплю в штанах и кофте, домой возвращаться просто не хочется, так как после рабочего дня там невозможно отдохнуть», — сообщила «Газете.Ru» Валерия, которая живет в Замоскворечье.

Жительница района Бирюлево Восточное в свою очередь рассказала, что спасается от холода тем, что по вечерам зажигает свечи. «Еще начала готовить еду: работающая плита очень помогает. Обычно отопление дают в начале октября, поэтому пока не паникуем, хотя все соседи и друзья очень ждут тепла в квартирах», — поделилась она с «Газетой.Ru».

«Чтобы вы понимали: в квартире работает 3 кВт обогреватель и все равно сегодня ночью температура опустилась до +14°С. Никаких намеков на отопление просто нет — трубы ледяные, объявлений на подъезде нет, никто из соседей не в курсе. Кстати соседи, видимо, все греются электрическими обогревателями, потому что в доме начал моргать свет», — написал на своей странице общественный деятель Петр Шкуматов.

Ранее в Московском общегородском контакт-центре открыли горячую линию +7 (800) 100-23-29, куда жители столицы могут обратиться с вопросами об отоплении. Корреспондент «Газеты.Ru» попытался дозвониться по номеру — автоответчик сообщил, что время ожидания ответа оператора составляет 14 минут. В департаменте ЖКХ Москвы не смогли предоставить оперативный комментарий о том, когда именно в столице начнется отопительный сезон.