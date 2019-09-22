«Заплатишь кровью»: саратовчанин зарезал подругу из-за долга

Незадолго до убийства зарезанная в Саратове девушка получила несколько сообщений с угрозами от своего друга детства. Ранее СМИ сообщали о молодом человеке, нанесшем саратовчанке 50 смертельных ударов ножом. Переписку жертвы с предполагаемым убийцей опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально после такого жить», — заявил девушке подозреваемый. Он также обвинил ее в краже 2300 рублей и потребовал вернуть деньги.

По словам предполагаемого убийцы, девушка «не смогла бы просто отмахнуться от него». Он предупредил ее о «плохих новостях» и подчеркнул, что пропавшие деньги представляют для него серьезную ценность.

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«За свой поступок тебе придется ответить кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?» — написал подозреваемый.

Ранее СМИ сообщили, что в Саратове арестовали 18-летнего студента юридической академии, задержанного за убийство девушки в подъезде дома.

Как рассказали репортерам в суде, саратовчанину предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу на два месяца. Он сознался в преступлении и отметил, что расправился с девушкой из-за денежного долга.

Не дождавшись возврата средств, студент якобы подкараулил соседку в подъезде и зарезал. Тело девушки с несколькими десятками ножевых ранений нашли вечером 20 сентября. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В середине сентября региональное управление Следственного комитета сообщило, что в Саратове 40-летнего мужчину обвиняют в убийстве возлюбленной на почве ревности.

По версии следствия, возвращаясь домой 10 сентября 2019 года, саратовчанин увидел свою сожительницу флиртующей с соседом. Разгневанный мужчина грубо потребовал от нее немедленно отправиться домой. По дороге в квартиру он заявил пьяной сожительнице, что она уже не в первый раз оказывает соседу знаки внимания.

Дома между парой произошел конфликт, в результате которого мужчина из ревности сильно избил свою девушку. Когда она потеряла сознание, он спокойно лег спать. Утром следующего дня предполагаемый злоумышленник обнаружил тело своей возлюбленной — испугавшись, он пошел к соседу за помощью. Тот вызвал бригаду скорой помощи — прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть саратовчанки. Судмедэксперты выяснили, что смерть наступила в результате тупой травмы живота, приведшей к разрыву печени и массивной кровопотере.

В середине июня в Саратове пьяная драка закончилась гибелью 27-летнего жителя города. Зашедшему в круглосуточный магазин на улице Серова подвыпившему саратовчанину не понравилось, что одна из нетрезвых посетительниц магазина бросила на пол пачку из-под сигарет, и он потребовал поднять мусор.

В ходе разгоревшейся перепалки молодой человек облил девушку пивом.

Возле магазина девушки и мужчина продолжили переругиваться, и вскоре началась пьяная драка. Одна из саратовчанок ударила молодого человека ножом в спину. На помощь пришли его друзья — они успели отвезти раненого в больницу. Врачи провели срочную операцию, но мужчина скончался. Нож повредил ему правое легкое. Всех девушек, участвовавших в драке, на соседней улице задержал патруль росгвардейцев.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

В 2016 году в Саратовской области беременная женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения зарезала своего знакомого. 28-летний мужчина навестил свою 29-летнюю знакомую, находящуюся на 30-й неделе беременности. За распитием крепкого алкоголя приятель сделал ей непристойное предложение, что привело женщину в бешенство.

Будущая мать схватила нож и ударила им своего знакомого в грудь, он скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что злоумышленница собиралась рожать уже в третий раз. Ранее ее лишали родительских прав в отношении двух других детей — они живут в другом населенном пункте под опекой. Женщину привлекали ранее к уголовной ответственности, но она была освобождена от наказания по амнистии.