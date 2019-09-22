Страшное убийство: сын нашел изуродованное тело матери

В городе Рыбинске Ярославской области ищут свидетелей убийства многодетной матери. Трагедия произошла неделю назад: как сообщает местный новостной портал 76.Ru, в ночь с 14 на 15 сентября 35-летняя мать троих детей отдыхала вместе с сестрой в баре у пивного завода, но по неизвестной причине ушла оттуда раньше своей спутницы. Домой она не вернулась – позже сын-подросток нашел ее мертвой под мостом у реки Черемухи: обнаженное тело погибшей было прикрыто курткой.

Женщину похоронили в закрытом гробу – настолько было обезображено ее лицо. Нашедшему ее тело сыну потребовалась помощь психолога.

Родственники отзываются о ней с чрезвычайной теплотой. «Моя сестра была замечательным человеком. Это жестокое убийство — просто стечение обстоятельств. Надеюсь, этого урода найдут и посадят надолго», — сказала порталу 76.Ru сестра погибшей Наталья Корябкина.

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Официально правоохранительные органы никак не комментируют это убийство. Однако в соцсетях родные и знакомые убитой женщины уже высказывают свои версии произошедшего — их приводит местный портал Progorod76.Ru. Так, пользовательница соцсетей по имени Анна Н. считает, что погибшая могла вступить в конфликт с кем-то из посетителей бара, после чего он проследил за ней и убил. Еще одна версия — изнасилование: ее придерживается женщина, отец которой, по ее словам, забирал тело погибшей. На сайте «Подслушано в Рыбинске» она написала, что женщину изнасиловали и избили, и сослалась на свидетельства сотрудников морга. Есть и пользователи, которые считают, что причиной гибели многодетной матери мог стать несчастный случай, однако доказательство, которое он приводит, звучит довольно трагикомичным.

Трое детей убитой остались с бабушкой и отцом — муж погибшей работал вахтовым методом.

Это жестокое и загадочное убийство напомнило жителям Ярославской области случай, произошедший год назад в Ярославле.

Там в июле 2018 года внезапно пропала молодая мама двоих детей, 42-летняя Анна Данилова: женщина ненадолго вышла в магазин, оставив дома телефон, деньги и документы, и исчезла. Тревогу забили родственники женщины – после нескольких дней поисков, к которым подключился весь город, ее нашли мертвой в кустах на улице Автозаводской со множественными ножевыми ранениями. При этом портал 76.Ru приводил свидетельства подруги Анны Даниловой, утверждавшей: в районе, где нашли ее тело, знакомых у женщины не было.

Одной из версий произошедшего был суицид – ее мать отмечала, что Анна уже совершала попытки покончить собой. Под подозрение попал и бывший муж погибшей – Михаил: в соцсетях писали, что разошедшиеся супруги часто конфликтовали между собой. Однако в ходе поисков мужчина терпеливо отвечал на все вопросы, а когда стало известно, что бывшую жену нашли мертвой, расплакался — искренность отвела от него подозрения.

В феврале 2019 года расследование было остановлено. «Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области порталу 76.Ru.

Однако родные погибшей не были согласны с выводами правоохранителей. Они обратились в редакцию местного портала с заявлением, что женщина не могла покончить с собой. «Решение по делу является незаконным, необоснованным, противоречащим всем обстоятельствам совершенного», — говорилось в обращении. После этого расследование возобновилось. «В рамках возобновленного расследования будут проведены дополнительные следственные действия», — уточнили изданию в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.