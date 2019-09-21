Страшная судьба: русские волки дошли до финской прокуратуры

В Финляндии в прокуратуру поступило «дело о российских волкособах» — местная полиция раскрыла преступление, совершавшееся, по сообщению «Интерфакса», с июля 2016 года по январь 2019-го. Правда, российскими этих животных можно считать только наполовину: главная фигурантка, хозяйка фермы, занимавшаяся скрещиванием собак и волков, подозревается в контрабанде последних из России. Всего же дело заведено на восьмерых человек, которым вменяются преступления по статьям «нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «нарушение законов об охране животных», «нарушение законов об охране природы» и «контрабанда животных» Уголовного кодекса Финляндии.

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Следователи установили, что волков из России нелегально ввозили в Финляндию для скрещивания с собаками. Их доставляли на ферму в общине Лоппи, а затем они оказывались в городах Ориматтила и Карккила.

И действительно, при обысках в городе Ориматтила двух животных нашли запертыми без воды и еды в сауне у подруги главной фигурантки. Еще один зверь был найден в городе Карккила — то, что это североевропейский волк, показали анализы.

Кроме того, на ферме в общине Лоппи полицейские обнаружили, что 64 собаки, а также кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы содержатся в антисанитарных условиях.

Хозяйку фермы задержали — позже суд отправил ее под арест.

Волкособы — гибрид домашней собаки и дикого волка, выведенный искусственным путем, — запрещены в Финляндии с июня 2019 года. Соответствующее постановление Госсовет одобрил через несколько месяцев после того, как в январе было начато расследование деятельности женщины, занимавшейся контрабандой волков из России и содержавшей животных в плохих условиях.

Волкособов держали в качестве домашних животных — сейчас в стране насчитывается около одной тысячи особей. Запрет на выведение не означает, что хозяева, у которых уже есть такие питомцы, должны от них избавиться. Однако новых особей выводить уже нельзя.

Гибридов собаки и волка выводят во многих странах мира: считается, что такие животные сильнее и выносливее обычных домашних псов, обладают лучшим чутьем, интеллектом и выносливостью и при этом не боятся человека.

Так, например, в России популяция волкособов была выведена в Пермском институте внутренних войск: там диких волков скрестили с немецкими овчарками. Русский волкособ появился в начале 2000-х годов от прирученной волчицы Найды и кобеля немецкой овчарки: внешне щенки из первого помета выглядели как волки, но обладали характером псов.

Создавали волкособов не для того, чтобы держать их как домашних питомцев, а для несения службы – их острый нюх, выносливость, более высокая, чем у обычных собак, продолжительность жизни давали им возможность стать настоящими бойцами.

Они, например, могут улавливать запах недельной давности, живут в среднем 25 лет (но могут доживать до 40), да и в целом собаководы отмечают, что волкособы отличаются умом и сообразительностью.

И некоторые из них действительно трудятся. В 2012 году «Российская газета» рассказала о пятерых волкособах, служащих на забайкальской границе. Еще в начале 2000-х в Даурском погранотряде появился волкособ по кличке Алый, выведенный в Пермском институте внутренних войск. В 2012 году он был уже на пенсии из-за пожилого возраста, однако все еще находился в отличной форме.

«Обычно служебных собак списывают на «пенсию» уже в возрасте 8 лет. Однако волкособы — и это мы можем утверждать уже с уверенностью — отличаются более крепким здоровьем и выносливостью. Алый прослужил почти 12 лет. Сегодня на границе работает его сын Грей — ему 8 лет, однако списывать его еще никто не собирается», рассказывал изданию начальник службы кинологии и кавалерии.

Сейчас проект по разведению волкособов в Перми уже закрыт – за 16 лет на свет появились 46 щенков. Те, что служат в Забайкалье — уже потомки оригинальных волкособов, выведенных на Урале.